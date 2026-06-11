Rendkívüli

Itt az igazság a kórházi klímákról, ennyit költött az Orbán-kormány

támadásIndiaEgyesült ÁllamoktengerészHormuzi-szorostanker

Ebből nagy baj lesz: az atomhatalom állampolgárait ölték meg az amerikai csapásokban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Három indiai tengerész életét vesztette egy amerikai katonai művelet során, amely egy Omán partjainál haladó olajszállító tanker ellen irányult – közölte az indiai kormány egyik minisztere. Az incidens újabb súlyos eszkalációt jelez a Perzsa-öböl térségében zajló, egyre intenzívebb tengeri konfliktusban.

Szabó István
Forrás: BBC2026. 06. 11. 12:36
Amerikai tengeri blokád a Hormuzi-szoros térségében Forrás: US NAVY/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai támadást India is megerősítette

Az indiai hajózási miniszter is megerősítette a haláleseteket, és az indiai hatóságok közölték, hogy a holttestek hazaszállítását megkezdték. Újdelhi külügyi és tengerészeti hatóságai egyaránt tiltakoztak az incidens miatt, és egyeztetést kezdeményeztek az Egyesült Államok diplomáciai képviseletével.

Washington szerint a tanker megsértette a blokádot

Az amerikai hadsereg közlése szerint a hajó az Irán elleni tengeri blokád megsértésére tett kísérletet, mivel iráni eredetű olaj szállítására használhatták volna. A közlemény szerint a legénység többszöri figyelmeztetés ellenére sem tett eleget az utasításoknak, ezért precíziós csapást mértek a tanker gépházára.

Az amerikai központi parancsnokság (Centcom) azt is közölte, hogy az elmúlt időszakban több tucat hajót térítettek el vagy semlegesítettek a térségben zajló blokádfenntartó műveletek során.

Egyre súlyosabb tengeri konfliktus a térségben

Az eset nem előzmény nélküli: a héten ez már a második olyan incidens, amelyben indiai legénység is érintett volt egy amerikai akció során. A térségben az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség tovább fokozódott, miközben a Hormuzi-szoros – a világ olajszállításának egyik kulcsfontosságú útvonala – katonai nyomás alatt áll.

A helyzet nemzetközi aggodalmat váltott ki, mivel a kereskedelmi hajózás biztonsága egyre inkább sérül a térségben zajló katonai műveletek következtében.

India tiltakozik, Washington vizsgálja az ügyet

Újdelhi hivatalos közlése szerint India határozottan elítéli a kereskedelmi hajók elleni támadásokat, és a térségben tartózkodó indiai állampolgárok védelmét sürgeti. Az indiai hatóságok egyúttal teljes körű vizsgálatot követelnek az ügyben. 

A Perzsa-öbölben zajló események elemzők szerint könnyen további súlyos következményekhez vezethetnek a globális energiapiacra és a nemzetközi kereskedelemre nézve is.

Borítókép: Amerikai tengeri blokád a Hormuzi-szoros térségében (Fotó: US Navy/AFP) 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Máté
idezojelekenergia

Egy csokor foltos bürök: Európa az energiafegyver korában

Tóth Máté avatarja

Elkezdődött a versenyfutás a XXI. századért, az EU pedig egyenesen ballaszt ebben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu