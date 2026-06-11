Ebből nagy baj lesz: az atomhatalom állampolgárait ölték meg az amerikai csapásokban

Az amerikai támadást India is megerősítette
Az indiai hajózási miniszter is megerősítette a haláleseteket, és az indiai hatóságok közölték, hogy a holttestek hazaszállítását megkezdték. Újdelhi külügyi és tengerészeti hatóságai egyaránt tiltakoztak az incidens miatt, és egyeztetést kezdeményeztek az Egyesült Államok diplomáciai képviseletével.
Washington szerint a tanker megsértette a blokádot
Az amerikai hadsereg közlése szerint a hajó az Irán elleni tengeri blokád megsértésére tett kísérletet, mivel iráni eredetű olaj szállítására használhatták volna. A közlemény szerint a legénység többszöri figyelmeztetés ellenére sem tett eleget az utasításoknak, ezért precíziós csapást mértek a tanker gépházára.
Az amerikai központi parancsnokság (Centcom) azt is közölte, hogy az elmúlt időszakban több tucat hajót térítettek el vagy semlegesítettek a térségben zajló blokádfenntartó műveletek során.
Egyre súlyosabb tengeri konfliktus a térségben
Az eset nem előzmény nélküli: a héten ez már a második olyan incidens, amelyben indiai legénység is érintett volt egy amerikai akció során. A térségben az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség tovább fokozódott, miközben a Hormuzi-szoros – a világ olajszállításának egyik kulcsfontosságú útvonala – katonai nyomás alatt áll.
A helyzet nemzetközi aggodalmat váltott ki, mivel a kereskedelmi hajózás biztonsága egyre inkább sérül a térségben zajló katonai műveletek következtében.
India tiltakozik, Washington vizsgálja az ügyet
Újdelhi hivatalos közlése szerint India határozottan elítéli a kereskedelmi hajók elleni támadásokat, és a térségben tartózkodó indiai állampolgárok védelmét sürgeti. Az indiai hatóságok egyúttal teljes körű vizsgálatot követelnek az ügyben.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!