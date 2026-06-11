Ebből nagy baj lesz: az atomhatalom állampolgárait ölték meg az amerikai csapásokban

Az amerikai támadást India is megerősítette

Az indiai hajózási miniszter is megerősítette a haláleseteket, és az indiai hatóságok közölték, hogy a holttestek hazaszállítását megkezdték. Újdelhi külügyi és tengerészeti hatóságai egyaránt tiltakoztak az incidens miatt, és egyeztetést kezdeményeztek az Egyesült Államok diplomáciai képviseletével.

It is deeply unfortunate to learn of the tragic incident aboard the Palau-flagged MT Settebello. Sadly, three Indian seafarers initially reported missing are now confirmed dead after bodies have been located and identified.



This is a profound loss to our maritime family. The… — Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) June 11, 2026

Washington szerint a tanker megsértette a blokádot

Az amerikai hadsereg közlése szerint a hajó az Irán elleni tengeri blokád megsértésére tett kísérletet, mivel iráni eredetű olaj szállítására használhatták volna. A közlemény szerint a legénység többszöri figyelmeztetés ellenére sem tett eleget az utasításoknak, ezért precíziós csapást mértek a tanker gépházára.

Az amerikai központi parancsnokság (Centcom) azt is közölte, hogy az elmúlt időszakban több tucat hajót térítettek el vagy semlegesítettek a térségben zajló blokádfenntartó műveletek során.

Egyre súlyosabb tengeri konfliktus a térségben

Az eset nem előzmény nélküli: a héten ez már a második olyan incidens, amelyben indiai legénység is érintett volt egy amerikai akció során. A térségben az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség tovább fokozódott, miközben a Hormuzi-szoros – a világ olajszállításának egyik kulcsfontosságú útvonala – katonai nyomás alatt áll.

We have learnt of an incident involving a vessel off Shinas port of Oman, earlier today . We are closely monitoring the situation and coordinating with the local authorities for further details. — India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) June 11, 2026

A helyzet nemzetközi aggodalmat váltott ki, mivel a kereskedelmi hajózás biztonsága egyre inkább sérül a térségben zajló katonai műveletek következtében.

India tiltakozik, Washington vizsgálja az ügyet

Újdelhi hivatalos közlése szerint India határozottan elítéli a kereskedelmi hajók elleni támadásokat, és a térségben tartózkodó indiai állampolgárok védelmét sürgeti. Az indiai hatóságok egyúttal teljes körű vizsgálatot követelnek az ügyben.