drónmentőakcióhelikopter baleset

Tengeri drón mentette meg a lezuhant amerikai harci helikopter legénységét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Először hajtottak végre ilyen mentőakciót az amerikai erők: egy pilóta nélküli tengeri jármű segítségével mentették ki annak az AH–64 Apache harci helikopternek a kétfős legénységét, amely a Hormuzi-szoros közelében zuhant le. Az eset körülményeit még vizsgálják.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 17:03
Hajók a Hormuzi-szorosban (Fotó: AFP)
Hajók a Hormuzi-szorosban (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A fedélzeten tartózkodó két katonát mintegy két órán belül biztonságban kimentették, állapotuk stabil. 

A CBS Newsnak nyilatkozó amerikai tisztviselők szerint a mentésben egy pilóta nélküli felszíni jármű, vagyis egy tengeri drón vett részt, amelyet az amerikai haditengerészet 59-es munkacsoportja üzemeltetett.

A Centcom közleménye szerint a mentési műveletet az amerikai haditengerészet központi parancsnoksága és a 82. légideszant-hadosztály vezette, az amerikai légierő és haditengerészet további egységeinek támogatásával.

Egyelőre nem tudni, hogy a lezuhant Apache helikopter balesetét műszaki hiba vagy külső behatás okozta. Az eset körülményeit vizsgálják.

A BBC szerint az sem világos, pontosan milyen típusú drónt vetettek be a mentőakció során, ugyanakkor egy amerikai tisztviselő az ABC Newsnak azt mondta: a szerkezet kialakítása leginkább egy motorcsónakra emlékeztetett.

Donald Trump amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva közölte, hogy a két katona jól van, és később részletes jelentést tesznek közzé a történtekről.

Az Axios szerint egyre mélyül az ellentét Donald Trump és Benjamin Netanjahu között: míg az izraeli miniszterelnöknek politikai túlélése érdekében szüksége lehet a háború folytatására, addig Trumpnak az amerikai belpolitikai szempontok miatt inkább a konfliktus lezárása áll érdekében.

Borítókép: Hajók a Hormuzi-szorosban (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekvitézi rend

A Vitézi Rend nemzetegyesítő szerepe

Bánó Attila avatarja

A rend hatással lehet Magyarország és a kereszténység védelmével összefüggő katonai nevelésre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu