Tengeri drón mentette meg a lezuhant amerikai harci helikopter legénységét

A fedélzeten tartózkodó két katonát mintegy két órán belül biztonságban kimentették, állapotuk stabil.

A CBS Newsnak nyilatkozó amerikai tisztviselők szerint a mentésben egy pilóta nélküli felszíni jármű, vagyis egy tengeri drón vett részt, amelyet az amerikai haditengerészet 59-es munkacsoportja üzemeltetett.

A Centcom közleménye szerint a mentési műveletet az amerikai haditengerészet központi parancsnoksága és a 82. légideszant-hadosztály vezette, az amerikai légierő és haditengerészet további egységeinek támogatásával.