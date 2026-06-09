Tengeri drón mentette meg a lezuhant amerikai harci helikopter legénységét

A fedélzeten tartózkodó két katonát mintegy két órán belül biztonságban kimentették, állapotuk stabil.
A CBS Newsnak nyilatkozó amerikai tisztviselők szerint a mentésben egy pilóta nélküli felszíni jármű, vagyis egy tengeri drón vett részt, amelyet az amerikai haditengerészet 59-es munkacsoportja üzemeltetett.
A Centcom közleménye szerint a mentési műveletet az amerikai haditengerészet központi parancsnoksága és a 82. légideszant-hadosztály vezette, az amerikai légierő és haditengerészet további egységeinek támogatásával.
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