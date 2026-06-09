Az olajárak zuhanni fognak, Trump szerint ennyit kell még várni

Donald Trump az elmúlt időszakban többször is azt hangoztatta, hogy a következő két hét meghatározó lehet a konfliktus szempontjából. Az Irán és az Egyesült Államok között április 7-én bejelentett tűzszünetet eredetileg erre az időszakra hirdették meg, hogy a felek megpróbáljanak megállapodni a háború lezárásának feltételeiről. A Meet the Press című műsorban az amerikai elnököt arról is kérdezték, miért nem fogadta még el Irán a megállapodást, ha – ahogyan azt korábban többször is állította – Teherán valóban érdekelt annak megkötésében. A ZN beszámolója szerint Trump azt mondta:
Mert erősek. Büszkék. Vannak dolgok, amikbe korábban nem egyeztek volna bele, de most meg kell tenniük. Nincs más választásuk. De ez időbe telik.
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