Az olajárak zuhanni fognak, Trump szerint ennyit kell még várni

Trump egy telefonhívással avatkozott közbe

Izrael hétfőn újabb jelentős támadásra készült, de Donald Trump telefonon rábeszélte Benjamin Netanjahut a művelet elhalasztására. Trump figyelmeztette az izraeli miniszterelnököt: ha Izrael újra háborúba keveredik Iránnal, előfordulhat, hogy egyedül kell megvívnia a harcot.

A helyzet vasárnap reggel kezdett kiéleződni, amikor Izrael csapást mért egy Hezbollah-célpontra Bejrútban.

Hétfő reggel újabb támadások és válaszcsapások követték egymást. Az amerikai hadsereg ugyan nem vett részt az izraeli támadásokban, de segített elfogni az Iránból érkező rakétákat. Trump az Axiosnak azt mondta, hogy a térség öt országának vezetője is felhívta, és arra kérte, gyakoroljon nyomást Netanjahura a harcok leállítása érdekében.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)