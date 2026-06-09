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Az olajárak zuhanni fognak, Trump szerint ennyit kell még várni

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Donald Trump kijelentette, hogy akár heteken belül döntő fordulat következhet az iráni konfliktusban. Miközben az amerikai elnök teljes győzelemről és az olajárak gyors csökkenéséről beszél, a térségben továbbra is feszült a helyzet, és a tűzszünet jövője sem egyértelmű. Trump szerint Irán már olyan engedményekre kényszerülhet, amelyeket korábban elképzelhetetlennek tartott.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 09. 10:51
Trump szerint Irán már olyan engedményekre kényszerülhet, amelyeket korábban elképzelhetetlennek tartott Forrás: AFP
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Donald Trump az elmúlt időszakban többször is azt hangoztatta, hogy a következő két hét meghatározó lehet a konfliktus szempontjából. Az Irán és az Egyesült Államok között április 7-én bejelentett tűzszünetet eredetileg erre az időszakra hirdették meg, hogy a felek megpróbáljanak megállapodni a háború lezárásának feltételeiről. A Meet the Press című műsorban az amerikai elnököt arról is kérdezték, miért nem fogadta még el Irán a megállapodást, ha – ahogyan azt korábban többször is állította – Teherán valóban érdekelt annak megkötésében. A ZN beszámolója szerint Trump azt mondta:

Mert erősek. Büszkék. Vannak dolgok, amikbe korábban nem egyeztek volna bele, de most meg kell tenniük. Nincs más választásuk. De ez időbe telik.

Trump egy telefonhívással avatkozott közbe

Izrael hétfőn újabb jelentős támadásra készült, de Donald Trump telefonon rábeszélte Benjamin Netanjahut a művelet elhalasztására. Trump figyelmeztette az izraeli miniszterelnököt: ha Izrael újra háborúba keveredik Iránnal, előfordulhat, hogy egyedül kell megvívnia a harcot.

A helyzet vasárnap reggel kezdett kiéleződni, amikor Izrael csapást mért egy Hezbollah-célpontra Bejrútban.

Hétfő reggel újabb támadások és válaszcsapások követték egymást. Az amerikai hadsereg ugyan nem vett részt az izraeli támadásokban, de segített elfogni az Iránból érkező rakétákat. Trump az Axiosnak azt mondta, hogy a térség öt országának vezetője is felhívta, és arra kérte, gyakoroljon nyomást Netanjahura a harcok leállítása érdekében.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

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