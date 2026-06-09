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Trump figyelmeztette Izraelt, egyedül maradhatnak Irán ellen

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Az amerikai elnök kemény fellépése bizonyítja, hogy első számú célja a béke elérése a Közel-Keleten. Donald Trump az elmúlt időszakban többször is egyeztetett Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, majd figyelmeztette, hogy egy újabb háborús eszkaláció akár Izrael washingtoni támogatását is veszélybe sodorhatja.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 7:36
Benjamin Netanjahu és Donald Trump
Benjamin Netanjahu és Donald Trump Forrás: AFP
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„Azt mondtam Bibinek: nagyon vigyázz, mit teszel, mert könnyen lehet, hogy hamarosan egyedül maradsz Iránnal szemben” – idézte fel Trump.

Az amerikai elnök szerint Teherán a rakétacsapásokat követően olyan tűzszüneti javaslatot juttatott el Washingtonhoz, amelynek egyik alapfeltétele az volt, hogy az Egyesült Államok akadályozza meg Izraelt a katonai műveletek folytatásában.

Trump ezt követően telefonon közölte Netanjahuval, hogy az iráni megállapodás elérhető közelségbe került, ezért nem támogatna olyan lépést, amely veszélyeztetné annak létrejöttét.

A Fehér Ház értékelése szerint Irán az Izrael elleni támadásokkal nem egy újabb háborús szakasz megnyitására törekedett. Egy amerikai tisztviselő hétfőn arról beszélt, hogy Washington nem úgy értelmezte a történteket, mint a konfliktus újbóli eszkalációjának szándékát.

Később Teherán nyilvánosan is jelezte, hogy felfüggeszti az Izrael elleni támadásokat. Ezt követően az izraeli kormányfő nem tett olyan lépést, amely tovább fokozta volna a feszültséget.

A libanoni hadszíntérrel kapcsolatban azonban nem vállalt kötelezettséget. Netanjahu közölte, hogy a fegyvernyugvás az iráni frontra vonatkozik, miközben az Izraeli Védelmi Erők újabb Hezbollah-célpontok elleni műveletekre figyelmeztették Dél-Libanon lakosságát, és evakuálásra szólították fel az érintetteket.

Bejrút ismételt támadásától is elállt az izraeli vezetés.

Irán ezt stratégiai vörös vonalnak tekinti, és álláspontja szerint a vasárnapi rakétatámadások közvetlen előzménye éppen az volt, hogy Izrael korábban csapást mért a libanoni fővárosra.

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– jelentette ki Mohammad Báger Zolgadr, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára. Szavai a hétvégi izraeli támadások áldozataira utaltak, akik Bejrútban vesztették életüket.

A vasárnapi iráni rakétacsapásokat követően Trump ismét kapcsolatba lépett Netanjahuval, és arra kérte, hogy Izrael ne hajtson végre megtorló akciót.

Egy, az izraeli miniszterelnök álláspontját ismerő forrás szerint ezt Izrael inkább kérésnek tekintette, mintsem kötelező elvárásnak.

Ugyanez a forrás arról számolt be, hogy Netanjahu a telefonbeszélgetés során az önvédelem jogára hivatkozott. Érvelése szerint a válaszcsapás elmaradása gyengítené az Iránnal szembeni elrettentő képességet. Trump végül azt kérte tőle, hogy amennyiben reagál, azt visszafogott módon tegye.

A következő reggelen Irán Washingtonhoz fordult egy tűzszüneti kezdeményezéssel. Erre reagálva az amerikai elnök újra felhívta Netanjahut, és a harcok leállítását sürgette.

Az események a február 28-án kirobbant háború századik napjára estek. Trump eközben arról beszélt, hogy előrehaladott állapotban vannak az egyeztetések a Hormuzi-szoros megnyitásáról, valamint az Iránnal tervezett nukleáris tárgyalások ügyében.

J. D. Vance amerikai alelnök hétfőn úgy értékelte a helyzetet, hogy Teherán érdemi ajánlatokat tett. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Washington nem tekinti magától értetődőnek valamennyi szereplő jóhiszeműségét.

Úgy állunk hozzá, hogy teljesítjük az elnök küldetését, de hosszú távon ellenőrizzük, hogy az irániak betartják-e a megállapodás rájuk eső részét

– fogalmazott.

Vance szerint egy sikeres egyezség jelentős eredményt hozna az amerikai lakosság számára. Hozzátette, hogy véleménye szerint Irán sem érdekelt a háború folytatásában.

A tárgyalásokban közvetítő szerepet vállaló Pakisztán vezetője, Sehbáz Saríf hétfőn azt mondta, hogy a végső megállapodás elérésének lehetősége már közvetlenül látható közelségbe került.

Trump hosszabb ideje azt állítja, hogy közel a megegyezés, iráni források azonban elutasították azt a feltételezést, hogy Teherán ellenszolgáltatás nélkül hajlandó lenne aláírni bármilyen egyezséget.

Az iráni álláspont szerint előbb fel kell oldani a szankciókat, valamint hozzáférést kell biztosítani több milliárd dollárnyi befagyasztott forráshoz. Csak ezt követően tartanák elképzelhetőnek a nukleáris tárgyalások megkezdését. Washington ezt elfogadhatatlan követelésnek tekinti.

Marco Rubio külügyminiszter a múlt héten a kongresszus előtt is megerősítette, hogy a Fehér Ház nem kíván változtatni ezen az állásponton. Kijelentette: a szankciók enyhítése kizárólag akkor kerülhet szóba, ha Irán bizonyítható előrelépést tesz nukleáris programjának ügyében. Azt is közölte, hogy az iráni kikötőket érintő amerikai blokád fenntartása addig marad érvényben, amíg Teherán nem nyitja meg ismét a Hormuzi-szorost.

 

Borítókép: Benjamin Netanjahu és Donald Trump (Fotó: AFP)

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