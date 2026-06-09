Brüsszel rémálma válhat valóra Franciaországban

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a francia elnökválasztás eldurvulhat, Macron pedig nem tehet mást, mint nézi. Bardella komoly kihívóval nézhet szembe, mivel lendületet kapott a radikális Jean-Luc Mélenchon kampánya, aki az Engedetlen Franciaország párt vezetője. A legfrissebb felmérések szerint neki is jó esélye van bejutni a második fordulóba. Mélenchon támogatói főként a munkásosztályból és a bevándorlói közösségekből érkeznek, és nagy siker lenne számára a második fordulóba jutás, a legtöbb közvélemény-kutatás szerint ott vereséget szenvedne Bardellával szemben.
Sokan úgy gondolják, hogy ha választani kellene az Engedetlen Franciaország és a Nemzeti Tömörülés között… az rémálom lenne. És egyetértek
— mondta Édouard Philippe konzervatív politikus. Emmanuel Macron igazságügyi minisztere, Gérald Darmanin szintén figyelmeztetett, hogy Mélenchon mostanra a szélsőjobb fő kihívójává vált.
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