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Brüsszel rémálma válhat valóra Franciaországban

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A francia politikai színtér egyre kiszámíthatatlanabbá válik a 2027-es elnökválasztás közeledtével. Miközben a centrista erők belső harcai új helyzetet teremtenek, a patrióta Jordan Bardella erősíti pozícióját. A legfrissebb kutatások olyan forgatókönyvet vetítenek előre Franciaországban, amely sokak szerint komoly fejtörést okozhat Brüsszelben.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 4:55
A patrióta erők népszerűsége nő Franciaországban Forrás: AFP
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Ahogy arról lapunk is beszámolt, a francia elnökválasztás eldurvulhat, Macron pedig nem tehet mást, mint nézi. Bardella komoly kihívóval nézhet szembe, mivel lendületet kapott a radikális Jean-Luc Mélenchon kampánya, aki az Engedetlen Franciaország párt vezetője. A legfrissebb felmérések szerint neki is jó esélye van bejutni a második fordulóba. Mélenchon támogatói főként a munkásosztályból és a bevándorlói közösségekből érkeznek, és nagy siker lenne számára a második fordulóba jutás, a legtöbb közvélemény-kutatás szerint ott vereséget szenvedne Bardellával szemben.

Sokan úgy gondolják, hogy ha választani kellene az Engedetlen Franciaország és a Nemzeti Tömörülés között… az rémálom lenne. És egyetértek 

— mondta Édouard Philippe konzervatív politikus. Emmanuel Macron igazságügyi minisztere, Gérald Darmanin szintén figyelmeztetett, hogy Mélenchon mostanra a szélsőjobb fő kihívójává vált. 

A múlt héten készült két közvélemény-kutatás eredménye meglepte a francia politikai elitet. Az Odoxa felmérése szerint Mélenchon fej fej mellett áll a második helyen Bardella mögött Philippe-pel. A Toluna-Harris Interactive felmérése szerint pedig Mélenchon bejutna a második fordulóba, ha több jelölt indulna a centrista pártok jelöltjei közül az elnökválasztáson. 

Philippe rivalizálásba kezdett Gabriel Attallal, és egyikük sem mutat hajlandóságot a visszalépésre.

Attal és Philippe támogatói szerint a két politikus – akik mindketten Macron korábbi miniszterelnökei – végül megállapodásra fognak jutni és egy jelölt mögé sorakoznak majd fel.

Ugyanakkor vannak arra utaló jelek, hogy a tárgyalások nem lesznek ennyire egyszerűek. Egy csütörtöki sajtótájékoztatón Attal egyik tanácsadója felvetette annak lehetőségét, hogy a politikus végéig versenyben maradhat, ha a Mélenchon-jelenség csillapodik.

Borítókép: A patrióta erők népszerűsége nő Franciaországban (Fotó: AFP)

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