Brüsszel rémálma válhat valóra Franciaországban

A múlt héten készült két közvélemény-kutatás eredménye meglepte a francia politikai elitet. Az Odoxa felmérése szerint Mélenchon fej fej mellett áll a második helyen Bardella mögött Philippe-pel. A Toluna-Harris Interactive felmérése szerint pedig Mélenchon bejutna a második fordulóba, ha több jelölt indulna a centrista pártok jelöltjei közül az elnökválasztáson.

Philippe rivalizálásba kezdett Gabriel Attallal, és egyikük sem mutat hajlandóságot a visszalépésre.

Attal és Philippe támogatói szerint a két politikus – akik mindketten Macron korábbi miniszterelnökei – végül megállapodásra fognak jutni és egy jelölt mögé sorakoznak majd fel.

Ugyanakkor vannak arra utaló jelek, hogy a tárgyalások nem lesznek ennyire egyszerűek. Egy csütörtöki sajtótájékoztatón Attal egyik tanácsadója felvetette annak lehetőségét, hogy a politikus végéig versenyben maradhat, ha a Mélenchon-jelenség csillapodik.

Borítókép: A patrióta erők népszerűsége nő Franciaországban (Fotó: AFP)