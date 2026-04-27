Bardella: Franciaország nem lehet többé a német gazdaság kiszolgálója

Bardella megreformálná az Európai Uniót

Bardella ugyanakkor nem az Európai Unió elhagyásában látja a megoldást. Szemben a párt korábbi álláspontjával, nem támogatja a „Frexit” gondolatát. Ehelyett az unió átalakítását tűzte ki célul: egy erősebb, de a nemzeti szuverenitást jobban tiszteletben tartó Európát képzel el.

Programjában hangsúlyos szerepet kap az iparpolitika, a technológiai fejlesztések és az olyan stratégiai ágazatok erősítése, mint a mesterséges intelligencia vagy az űripar. Ugyanakkor az uniós szabályozás csökkentését is szorgalmazza, mondván: a túlzott bürokrácia gyengíti az európai gazdaság versenyképességét.

A Nemzeti Tömörülés álláspontja azonban továbbra is megosztja a francia gazdasági elitet, amely tart a brüsszeli konfrontáció következményeitől. Bardella szerint viszont éppen egy határozottabb fellépés szolgálná a francia vállalatok érdekeit. A francia politikai színtéren így egyre inkább kirajzolódik egy új irány: a hagyományos francia–német tengely helyett egy szuverenitás-központú, Brüsszellel kritikusabb politika kerülhet előtérbe.