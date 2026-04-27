Jordan BardellaNémetországBrüsszelFranciaországgazdaság

Bardella: Franciaország nem lehet többé a német gazdaság kiszolgálója

Élesebb fellépést ígér az Európai Unió intézményeivel szemben Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke, aki egy esetleges győzelme esetén már első lépéseivel is szakítana a hagyományos francia külpolitikai irányvonallal.

Magyar Nemzet
Forrás: Politico2026. 04. 27. 20:45
A Nemzeti Tömörülés elnöke felszámolná a brüsszeli német dominanciát Fotó: Dimitar Dilkoff Forrás: AFP
A francia politikus azzal vádolta Brüsszelt, hogy gazdasági értelemben „alkalmazkodási eszközzé” tette Franciaországot annak érdekében, hogy kielégítse a német gazdaság igényeit. Ezzel egyértelműen új frontot nyitna az uniós döntéshozatalban, amely hosszú ideje a francia–német együttműködésre épül.

Bardella indulása a jövő évi elnökválasztáson egyre valószínűbb, miután a jelenlegi államfő, Emmanuel Macron mandátuma lejár. A felmérések szerint a Nemzeti Tömörülés politikusa az első fordulóban jelentős előnnyel vezet, és reális esélye van a végső győzelemre is.

Megválasztása esetén azonban látványos szakítás következhet a francia diplomácia eddigi gyakorlatával. Az elmúlt évtizedekben ugyanis Franciaország elnökei – legyen szó Nicolas Sarkozyről, Francois Hollande-ról vagy Macronról – első hivatalos útjukon Berlinbe látogattak, ezzel is megerősítve a második világháború utáni francia–német együttműködést.

France's President Emmanuel Macron welcomes Germany's Chancellor Friedrich Merz before a meeting on the Initiative for Maritime Navigation in the Strait of Hormuz at the Elysee Presidential Palace in Paris, France, on April 17, 2026. (Photo by Telmo Pinto/NurPhoto) (Photo by Telmo Pinto / NurPhoto via AFP)
Emmanuel Macron francia elnök fogadja Friedrich Merz német kancellárt (Fotó: NurPhoto/AFP/Telmo Pinto)

Bardella megreformálná az Európai Uniót

Bardella ugyanakkor nem az Európai Unió elhagyásában látja a megoldást. Szemben a párt korábbi álláspontjával, nem támogatja a „Frexit” gondolatát. Ehelyett az unió átalakítását tűzte ki célul: egy erősebb, de a nemzeti szuverenitást jobban tiszteletben tartó Európát képzel el.

Programjában hangsúlyos szerepet kap az iparpolitika, a technológiai fejlesztések és az olyan stratégiai ágazatok erősítése, mint a mesterséges intelligencia vagy az űripar. Ugyanakkor az uniós szabályozás csökkentését is szorgalmazza, mondván: a túlzott bürokrácia gyengíti az európai gazdaság versenyképességét.

A Nemzeti Tömörülés álláspontja azonban továbbra is megosztja a francia gazdasági elitet, amely tart a brüsszeli konfrontáció következményeitől. Bardella szerint viszont éppen egy határozottabb fellépés szolgálná a francia vállalatok érdekeit. A francia politikai színtéren így egyre inkább kirajzolódik egy új irány: a hagyományos francia–német tengely helyett egy szuverenitás-központú, Brüsszellel kritikusabb politika kerülhet előtérbe.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

