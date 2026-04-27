Bardella: Franciaország nem lehet többé a német gazdaság kiszolgálója

A francia politikus azzal vádolta Brüsszelt, hogy gazdasági értelemben „alkalmazkodási eszközzé” tette Franciaországot annak érdekében, hogy kielégítse a német gazdaság igényeit. Ezzel egyértelműen új frontot nyitna az uniós döntéshozatalban, amely hosszú ideje a francia–német együttműködésre épül.
Bardella indulása a jövő évi elnökválasztáson egyre valószínűbb, miután a jelenlegi államfő, Emmanuel Macron mandátuma lejár. A felmérések szerint a Nemzeti Tömörülés politikusa az első fordulóban jelentős előnnyel vezet, és reális esélye van a végső győzelemre is.
Megválasztása esetén azonban látványos szakítás következhet a francia diplomácia eddigi gyakorlatával. Az elmúlt évtizedekben ugyanis Franciaország elnökei – legyen szó Nicolas Sarkozyről, Francois Hollande-ról vagy Macronról – első hivatalos útjukon Berlinbe látogattak, ezzel is megerősítve a második világháború utáni francia–német együttműködést.
