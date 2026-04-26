Macron Brüsszelt hívta segítségül a választás előtt

Ezt azonban most Emmanuel Macron szeretné kihasználni, és a hírek szerint a háttérben nyomást gyakorol Brüsszelre, hogy bővítsék ki a dezinformáció fogalmát.
A külföldi információbeavatkozás elleni küzdelem ürügyén – amelyet Emmanuel Macron a 2026. márciusi európai csúcstalálkozó óta folyamatosan hangsúlyoz – az Élysée most egy lépéssel tovább menne. A cél pedig egyértelmű: a közösségi médiában megjelenő narratívák ellenőrzése, a másként gondolkodók elfojtása és a nyilvános vita elfojtása.
Az Arcom szerint azonban a franciák 44 százaléka naponta a közösségi médiából szerzi híreit. Ezért a francia kormány ezen a területen kívánja bevezetni a szűrőjét. A cikkszerző ennek kapcsán úgy fogalmazott:
„Miután már számos stratégiai kinevezés történt az intézmények élén, a makronista rezsim most magát a választást tervezi befolyásolni. A „dezinformáció” definíciójának önkényes kiszélesítésével – beleértve a belülről érkező jogos kritikát is – a demokráciát nem védik meg a beavatkozástól, hanem egy jól körülhatárolható kör érdekei mentén manipulálják azt.”
