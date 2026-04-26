Macron Brüsszelt hívta segítségül a választás előtt

A francia elnök számára már nem maradt sok idő a választásokig, ezért el is követ mindent hatalmának biztosítása érdekében. A sajtó nemrég megszellőztette, hogy Emmanuel Macron nyomást gyakorol a háttérben az Európai Bizottságra a cenzúra kibővítése érdekében.

2026. 04. 26. 19:52
Ezt azonban most Emmanuel Macron szeretné kihasználni, és a hírek szerint a háttérben nyomást gyakorol Brüsszelre, hogy bővítsék ki a dezinformáció fogalmát. 

A külföldi információbeavatkozás elleni küzdelem ürügyén – amelyet Emmanuel Macron a 2026. márciusi európai csúcstalálkozó óta folyamatosan hangsúlyoz – az Élysée most egy lépéssel tovább menne. A cél pedig egyértelmű: a közösségi médiában megjelenő narratívák ellenőrzése, a másként gondolkodók elfojtása és a nyilvános vita elfojtása.

Az Arcom szerint azonban a franciák 44 százaléka naponta a közösségi médiából szerzi híreit. Ezért a francia kormány ezen a területen kívánja bevezetni a szűrőjét. A cikkszerző ennek kapcsán úgy fogalmazott: 

Miután már számos stratégiai kinevezés történt az intézmények élén, a makronista rezsim most magát a választást tervezi befolyásolni. A „dezinformáció” definíciójának önkényes kiszélesítésével – beleértve a belülről érkező jogos kritikát is – a demokráciát nem védik meg a beavatkozástól, hanem egy jól körülhatárolható kör érdekei mentén manipulálják azt.”

 

Románia legutóbbi példája tanulságos a képviselő szerint, aki felidézi, hogy a 2024-es elnökválasztás első fordulóját az Alkotmánybíróság megsemmisítette a TikTokon és algoritmikus manipuláción keresztüli beavatkozás gyanúja miatt. 

A Viginum-jelentés azonban maga is elismeri, hogy „egy jelölt digitális térben való túlreprezentáltsága nyilvánvalóan nem elegendő ahhoz, hogy megmagyarázza a mellette leadott szavazatot”. Ennek ellenére a választást érvénytelenítették. Ez a precedens rávilágít a veszélyre: a külföldi beavatkozás elleni küzdelem nevében fennáll a kockázata annak, hogy igazolják a demokratikus választások törlését vagy ellenőrzését.

A szólásszabadság nem egy olyan változó, amelyet egy politikai tábor igényeihez kell igazítani. Ezzel az autoriter kísértéssel szemben sürgősen meg kell védeni a pluralizmust és a polgárok szabad vitához való jogát, anélkül, hogy az állam vagy Brüsszel helyettesítené a szuverén népet

– zárta cikkét a politikus.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
