Zebrán gázolták halálra a mozgássérültet – a helyiek szerint elátkozott a zebra
Tragédia történt Sándorfalván, ahol egy terepjáró a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, fékezés nélkül tarolt le egy elektromos mopeddel közlekedő idős férfit. A brutális erejű gázolás következtében a 85 éves, mozgássérült áldozat csaknem húsz métert repült a levegőben, mielőtt teste az aszfaltra csapódott.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!