Woke-háború a vb előtt: Erling Haaland és a norvég válogatott fotóin akadtak ki a megmondóemberek

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labdarúgó válogatottNorvégiavikingfotózás

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Heves vitákat váltott ki a norvég labdarúgó-válogatott legújabb fotósorozata. A képeken a norvég válogatott játékosai harcosként, pajzsokkal és fegyverekkel pózoltak egy oslói tengerparton. Miközben a kritikusok szélsőjobboldali szimbolikával, kirekesztéssel és túlzott maszkulin üzenettel vádolják a kampányt, egyes megszólalók szerint ideje visszavenni a náciktól a nemzeti kultúra történelmi jelképeit.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 18:31
Forrás: X
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A norvég parlament képviselője, Mímir Kristjánsson azok közé tartozik, akik védelmükbe vették a válogatottat. Kristjánsson szerint tény, hogy a nácik sokáig próbálták kisajátítani a rúnákat és a skandináv szimbólumokat, de azok a skandináv kultúra részét képezik, mint mondta:

A nácik nem birtokolják Thort, Odint, a rúnákat vagy Valhallát. Ezt vissza kell venni tőlük, és szerintem a válogatott ebben jó példát mutat

– írta az NRK. A norvég szövetségi kapitányt, Stale Solbakkent is kérdezték az ügyben egy sajtótájékoztatón, aki igyekezett elbagatellizálni az ügyet. Mint mondta: 

Sokkal nagyobb és nehezebb témák is vannak ennél. Nem engedhetem meg magamnak, hogy időt pazaroljak erre.

Az elkészült anyagot a norvég szövetség az Instagramon is megosztotta, ahol a kommentek túlnyomórészt pozitívak voltak. Hangsúlyozták, hogy a koncepció a csapat egységének bemutatása volt a világbajnokság előtt. A játékosok azonosultak a fotózással, és mint mondták, saját viking portyájukra készülnek. A norvég válogatott Franciaországgal, Szenegállal és Irakkal került azonos csoportba – ami a szakértők szerint nagy kihívást jelent majd a csapatnak.

Borítókép: Erling Haaland (Forrás: X)

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