Szép új foci-vb: 7 órára letartóztatták az iraki válogatott legjobb játékosát
Azt előre tudni lehetett, hogy az idei labdarúgó-világbajnokság előtt az amerikai hatóságok példátlan szigorral lépnek majd fel szinte minden egyes, az országba utazó emberrel szemben. Arra azonban kevesen számítottak, hogy egyes válogatottak játékosait vetik vegzatúra alá. Az iraki csapat legjobb játékosa, Ajmen Husszein most átélte, milyen ez.
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