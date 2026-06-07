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A Metz meglepte a Győrt a budapesti BL-döntőben, egyre nagyobb hátrányban a címvédő – élő

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A Metz meglepte a Győrt a budapesti BL-döntőben, egyre nagyobb hátrányban a címvédő – élő

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Szombaton a Győri Audi ETO KC és a francia Metz jutott be a női kézilabda BL döntőjébe. Az MVM Dome-ban vasárnap a magyar csapat zsinórban harmadszor lenne Európa legjobbja, míg Vámos Petra és Albek Anna együttese története során először nyerne nemzetközi kupasorozatot. Egy félidő után a Metz 18-17-re vezet a Győr ellen. Cikkünk frissül a mérkőzés legfontosabb történéseivel.

Perlai Bálint
2026. 06. 07. 17:56
Fodor Csenge is gólt lőtt a Győr–Metz BL-döntő első félidejében
Fodor Csenge is gólt lőtt a Győr–Metz BL-döntő első félidejében Fotó: Ladóczki Balázs
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Bekezdett a Győr, Vámos Petra a kispadon

Johansson ezúttal az első perctől a pályára küldte a szlovén Tjasa Sankót, aki az első győri támadásból egyből gólt szerzett – szombaton a Brest ellen lövése sem volt. Mindkét oldalt jöttek a gólok, a negyedik perc végén a metzi jobbszélső Lucie Granier góljával már 3-3 volt az állás. Bundsen is megérkezett utána a meccsbe egy védéssel, de Bruna de Paulát ő sem tudta megállítani. A szombaton piros lapot kapott brazil a hetedik percben már másodszor volt eredményes (5-4), jót tett neki a szombati „pihenő”.

A francia támadásoknál Mayonnade terve ugyanaz volt, mint tegnap: Vámos Petra a padon kezdett, míg Albek a védőspecialista Betchaidelle Ngombelét váltotta. Sarah Bouktit kétperces kiállítása alatt elhúzott a Győr, a kilencedik percben már 8-5 volt az állás. Sako pedig hátul már három védést is bemutatott.

A Győr kezdte jobban a budapesti BL-döntőt a Metz ellen
A Győr kezdte jobban a budapesti BL-döntőt a Metz ellen  Fotó: Ladóczki Balázs

Bruna de Paula és Sarah Bouktit nagy meccse

A franciáknál Bouktit – aki nyáron csatlakozik a győriekhez – igyekezte az ETO-val a lépést tartani, negyedóra után már négygólos volt. A túloldalt De Paula játszott továbbra is nagy kedvvel, a brazil cunderrel is gólt lőtt Bundsennek. 

A Metz azonban kapaszkodott a címvédőre, a 18. perc végén Bouktit ki is egyenlített, rá nem nagyon volt ellenszere a győri védelemnek (12-12). Aztán De Paula lehalászott labdája is kellett, hogy Albekék ne vezessenek.

Meglepte a Metz a Győrt a félidő végén

A félidő utolsó tíz percére Vámos is megérkezett, egy remek lövéssel a góllövők közé is feliratkozott. A Metz időkérés után elővette a hét a hat elleni játékot támadásban, emellett a kapuban Bundsent Sabrina Novotná váltotta. 

A 29. percben Albek hetesből kiegyenlített, Novotná kettőt védett, és stílusosan Bouktit góljával a franciák vezettek 18-17-re 30 perc után.

A beállónak ez már a kilencedik gólja volt, egy hetest emellett kihagyott. 

Megúszott a Győr egy piros lapot

A második félidőre nagy kérdés volt, hogy a Győrnek sikerül-e a védelmét összeraknia a hét a hat ellen, amely Mayonnade-től remek váltás volt a szünet előtt, meg persze Bouktit ellen is ki kellett valamit találni. A szünet után majdnem nagy bajba került a Győr, ugyanis Housheer arcon ütötte Léna Grandveau-t, a szerb játékvezetők kimentek megnézni az esetet, a holland végül egy kétperces kiállítással megúszta, igaz, abból már a második volt neki. A metzi szurkolók nem ilyen döntést vártak a csarnokban.

Vámos bátran fellépett a támadásoknál, az ő két góljával a Metz már 20-18-ra vezetett.

A 38. percben, 23-21-es metzi előnynél épp Housheer adta el a labdát, Grandveau óriási gólt lőtt Sakónak, ezzel már három volt közte.

Cikkünk frissül...

Női kézilabda BL négyes döntőjének programja:

Szombat, elődöntők:

Vasárnap, helyosztók:
A 3. helyért

  • Brest Bretagne (francia)–CSM Bucuresti (román) 26-32 (13-15)
    Döntő
  • Győri Audi ETO KC–Metz HB (francia) 17-18 – élő

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