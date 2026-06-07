A Metz meglepte a Győrt a budapesti BL-döntőben, egyre nagyobb hátrányban a címvédő – élő

A francia támadásoknál Mayonnade terve ugyanaz volt, mint tegnap: Vámos Petra a padon kezdett, míg Albek a védőspecialista Betchaidelle Ngombelét váltotta. Sarah Bouktit kétperces kiállítása alatt elhúzott a Győr, a kilencedik percben már 8-5 volt az állás. Sako pedig hátul már három védést is bemutatott.

A Győr kezdte jobban a budapesti BL-döntőt a Metz ellen Fotó: Ladóczki Balázs

Bruna de Paula és Sarah Bouktit nagy meccse

A franciáknál Bouktit – aki nyáron csatlakozik a győriekhez – igyekezte az ETO-val a lépést tartani, negyedóra után már négygólos volt. A túloldalt De Paula játszott továbbra is nagy kedvvel, a brazil cunderrel is gólt lőtt Bundsennek.

A Metz azonban kapaszkodott a címvédőre, a 18. perc végén Bouktit ki is egyenlített, rá nem nagyon volt ellenszere a győri védelemnek (12-12). Aztán De Paula lehalászott labdája is kellett, hogy Albekék ne vezessenek.

Meglepte a Metz a Győrt a félidő végén

A félidő utolsó tíz percére Vámos is megérkezett, egy remek lövéssel a góllövők közé is feliratkozott. A Metz időkérés után elővette a hét a hat elleni játékot támadásban, emellett a kapuban Bundsent Sabrina Novotná váltotta.

A 29. percben Albek hetesből kiegyenlített, Novotná kettőt védett, és stílusosan Bouktit góljával a franciák vezettek 18-17-re 30 perc után.

A beállónak ez már a kilencedik gólja volt, egy hetest emellett kihagyott.