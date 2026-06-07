A Metz meglepte a Győrt a budapesti BL-döntőben, egyre nagyobb hátrányban a címvédő – élő

Szombaton a Győri Audi ETO KC és a francia Metz jutott be a női kézilabda BL döntőjébe. Az MVM Dome-ban vasárnap a magyar csapat zsinórban harmadszor lenne Európa legjobbja, míg Vámos Petra és Albek Anna együttese története során először nyerne nemzetközi kupasorozatot. Egy félidő után a Metz 18-17-re vezet a Győr ellen. Cikkünk frissül a mérkőzés legfontosabb történéseivel.
Johansson ezúttal az első perctől a pályára küldte a szlovén Tjasa Sankót, aki az első győri támadásból egyből gólt szerzett – szombaton a Brest ellen lövése sem volt. Mindkét oldalt jöttek a gólok, a negyedik perc végén a metzi jobbszélső Lucie Granier góljával már 3-3 volt az állás. Bundsen is megérkezett utána a meccsbe egy védéssel, de Bruna de Paulát ő sem tudta megállítani. A szombaton piros lapot kapott brazil a hetedik percben már másodszor volt eredményes (5-4), jót tett neki a szombati „pihenő”.
A francia támadásoknál Mayonnade terve ugyanaz volt, mint tegnap: Vámos Petra a padon kezdett, míg Albek a védőspecialista Betchaidelle Ngombelét váltotta. Sarah Bouktit kétperces kiállítása alatt elhúzott a Győr, a kilencedik percben már 8-5 volt az állás. Sako pedig hátul már három védést is bemutatott.
Bruna de Paula és Sarah Bouktit nagy meccse
A franciáknál Bouktit – aki nyáron csatlakozik a győriekhez – igyekezte az ETO-val a lépést tartani, negyedóra után már négygólos volt. A túloldalt De Paula játszott továbbra is nagy kedvvel, a brazil cunderrel is gólt lőtt Bundsennek.
A Metz azonban kapaszkodott a címvédőre, a 18. perc végén Bouktit ki is egyenlített, rá nem nagyon volt ellenszere a győri védelemnek (12-12). Aztán De Paula lehalászott labdája is kellett, hogy Albekék ne vezessenek.
Meglepte a Metz a Győrt a félidő végén
A félidő utolsó tíz percére Vámos is megérkezett, egy remek lövéssel a góllövők közé is feliratkozott. A Metz időkérés után elővette a hét a hat elleni játékot támadásban, emellett a kapuban Bundsent Sabrina Novotná váltotta.
A 29. percben Albek hetesből kiegyenlített, Novotná kettőt védett, és stílusosan Bouktit góljával a franciák vezettek 18-17-re 30 perc után.
A második félidőre nagy kérdés volt, hogy a Győrnek sikerül-e a védelmét összeraknia a hét a hat ellen, amely Mayonnade-től remek váltás volt a szünet előtt, meg persze Bouktit ellen is ki kellett valamit találni. A szünet után majdnem nagy bajba került a Győr, ugyanis Housheer arcon ütötte Léna Grandveau-t, a szerb játékvezetők kimentek megnézni az esetet, a holland végül egy kétperces kiállítással megúszta, igaz, abból már a második volt neki. A metzi szurkolók nem ilyen döntést vártak a csarnokban.
Vámos bátran fellépett a támadásoknál, az ő két góljával a Metz már 20-18-ra vezetett.
A 38. percben, 23-21-es metzi előnynél épp Housheer adta el a labdát, Grandveau óriási gólt lőtt Sakónak, ezzel már három volt közte.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!