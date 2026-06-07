CSM BucurestiFinal Fournői kézilabda BL négyes döntőCrina Pintea

„Én állítsalak le téged?” – a román újságíró és a CSM játékosa egymásnak esett Budapesten + videó

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Ilyet sem mindennap látni: miután a román CSM Bucuresti 32-27-re elvesztette a Metz ellen a női kézilabda BL elődöntőjét Budapesten, a román újságírók pedig keményen beleálltak a csapatba a sajtótájékoztatón. A CSM román kézilabdázója, Crina Pintea azonban nem ijedt meg, kiosztotta az újságírókat, akik szerinte csak a botrányt keresik. Itt azonban még mindig nem volt vége a beszélgetésnek az MVM Dome-ban.

Perlai Bálint
2026. 06. 07. 6:44
Crina Pintea (jobbra) a vesztes csapat tagja volt szombaton az MVM Dome-ban
Crina Pintea (jobbra) a vesztes csapat tagja volt szombaton az MVM Dome-ban Fotó: Ladóczki Balázs
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Bukarestben komoly kérdőjelek a CSM működése kapcsán

A finanszírozás egyébként Romániában érdekes kérdés, ugyanis az összes első osztályú csapat városi kézben van, ezért a lakosság érezheti úgy, hogy a saját pénzükből tartják fel a klubokat – erről már a helyszínen mesélt nekem a kolozsvári újságíró. Szerinte nagy probléma az is, hogy a CSM Bucuresti-ben a legnagyobb játékosok elképesztő fizetést kapnak. Persze, ha a CSM olyan sikeres lett volna az elmúlt években, mint a Győr Európában, akkor aligha lenne ez napirenden. A CSM azonban a mostani idényben semmit nem nyert, hazájában a beszterceiek (Gloria Bistrita) lettek a bajnokok

A CSM vasárnap 15 órától a Final Fourban a bronzmérkőzésen lesz érdekelt a francia Brest ellen, amely a Győrtől kapott ki a másik elődöntőben.

Videón az eset:

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