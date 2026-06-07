„Én állítsalak le téged?” – a román újságíró és a CSM játékosa egymásnak esett Budapesten + videó

Bukarestben komoly kérdőjelek a CSM működése kapcsán

A finanszírozás egyébként Romániában érdekes kérdés, ugyanis az összes első osztályú csapat városi kézben van, ezért a lakosság érezheti úgy, hogy a saját pénzükből tartják fel a klubokat – erről már a helyszínen mesélt nekem a kolozsvári újságíró. Szerinte nagy probléma az is, hogy a CSM Bucuresti-ben a legnagyobb játékosok elképesztő fizetést kapnak. Persze, ha a CSM olyan sikeres lett volna az elmúlt években, mint a Győr Európában, akkor aligha lenne ez napirenden. A CSM azonban a mostani idényben semmit nem nyert, hazájában a beszterceiek (Gloria Bistrita) lettek a bajnokok.

A CSM vasárnap 15 órától a Final Fourban a bronzmérkőzésen lesz érdekelt a francia Brest ellen, amely a Győrtől kapott ki a másik elődöntőben.