Honfitársai tehetik tönkre a Fradi-edző napját

A várakozás véget ért. Szombaton a 9. fordulóval folytatódik a női kézilabda Bajnokok Ligája, amelynek máig utolsó magyar vonatkozású mérkőzését 2025. november 16-án az FTC játszotta, amikor legyőzte az addig veretlen Brest Bretagne együttesét. Azóta lezajlott az idényt „kettészelő” világbajnokság is, ahol Magyarország a hetedik helyen végzett, az év végi ünnepek után pedig máris újraindul az élet a BL-ben.

Zöld-fehér örömünneppel zárult az óév, tavaly novemberben az FTC nyert a Brest ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A sorsolás ezúttal úgy hozta, hogy mindhárom magyar klub a szombati játéknapon lép pályára:

Az A csoportban szereplő címvédő, a Győr 16.00-tól (tv: Sport1) a Metz vendégeként játszik,

Szintén az A csoport tagjaként a DVSC 20.00-kor kezd (tv: Sport1) a norvég Storhamar ellen,

A két találkozó között, a dán Ikast csarnokában szerepel 18.00-s kezdettel (tv: Sport1) az FTC.

Csoportrangadó vár a női kézilabda Bajnokok Ligája címvédőjére

A győriek eddig hibátlanul teljesítettek, a nyolc meccsen maximálisan megszerezhető 16 pontot gyűjtötték be, így vezetik csoportjukat. Az ETO legutóbb a tabella második felébe tartozó Storhamar vendégeként nyert 32-25-re, szombaton viszont komolyabb kihívás előtt áll, a BL-évnyitón ugyanis a Metz otthonában játszik.

A franciák 14 ponttal csoportmásodikok, november 1-jén 31-27-re kaptak ki Győrben egy olyan összecsapáson, ahol a győriek kapusa, Hatadou Sako egészen kivételes kapusteljesítményt nyújtott, és gyakorlatilag kivédte a metziek szemét. Volna tehát miért revansot venni, ám ez a mérkőzés ennél többről szól, döntő jelentőséggel bír ugyanis a csoportelsőség megszerzésének szempontjából.

Hatadou Sako volt a Győr és a Metz legutóbbi találkozójának hőse (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Az európai szövetség által a hét mérkőzésének választott Mezt–Győr előtt abban mindenképpen biztosak lehetünk, hogy két olyan csapat feszül egymásnak, amely akár a végső győzelemre is esélyes, emellett azt is meg kell említeni, hogy igazán különleges 60 perc vár a metzi csapat egyik erősségére, Sarah Bouktit-ra. Az ok: a vb-győztes francia beálló a nyártól már a győri együttest erősíti majd.

Világbajnokokkal néz farkasszemet a DVSC

Ugyancsak az A csoportban csap össze egymással 20 órától a DVSC és a norvég Storhamar. Mindkét csapat négypontos, azaz két-két győzelmet könyvelhetett el az eddigiekben, a debreceniek még az első körben győztek a Buducnost vendégeként, november 2-án pedig éppen Hamarban, ami a Storhamar otthona. Akkor 30-28-as magyar siker született.