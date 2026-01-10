női kézilabdaBajnokok LigájaGyőrFTCDVSC

Honfitársai tehetik tönkre a Fradi-edző napját

Visszatér a szurkolók egyik kedvence. A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportköre novembert követően szombaton, a kilencedik fordulóval folytatódik – mindhárom magyar klub, a címvédő Győri Audi ETO KC, a Magyar Kupa-győztes FTC-Rail Cargo Hungaria és a DVSC Schaeffler ezen a napon lép pályára. A debreceniek hazai pályán, a győriek és a fővárosiak idegenben szerepelhetnek.

Hatos Szabolcs
2026. 01. 10. 6:07
A Győr játékosa, Bruna De Paula (labdával) a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének szombati rangadóján is komoly küzdelemre számíthat a Metz ellen.
A Győr játékosa, Bruna De Paula (labdával) a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének szombati rangadóján is komoly küzdelemre számíthat a Metz ellen. Fotó: MTI/Krizsán Csaba
A várakozás véget ért. Szombaton a 9. fordulóval folytatódik a női kézilabda Bajnokok Ligája, amelynek máig utolsó magyar vonatkozású mérkőzését 2025. november 16-án az FTC játszotta, amikor legyőzte az addig veretlen Brest Bretagne együttesét. Azóta lezajlott az idényt „kettészelő” világbajnokság is, ahol Magyarország a hetedik helyen végzett, az év végi ünnepek után pedig máris újraindul az élet a BL-ben.

Zöld-fehér örömünneppel zárult az óév, tavaly novemberben az FTC nyert a Brest ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében
Zöld-fehér örömünneppel zárult az óév, tavaly novemberben az FTC nyert a Brest ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A sorsolás ezúttal úgy hozta, hogy mindhárom magyar klub a szombati játéknapon lép pályára:

  • Az A csoportban szereplő címvédő, a Győr 16.00-tól (tv: Sport1) a Metz vendégeként játszik,
  • Szintén az A csoport tagjaként a DVSC 20.00-kor kezd (tv: Sport1) a norvég Storhamar ellen,
  • A két találkozó között, a dán Ikast csarnokában szerepel 18.00-s kezdettel (tv: Sport1) az FTC.

 

Csoportrangadó vár a női kézilabda Bajnokok Ligája címvédőjére

A győriek eddig hibátlanul teljesítettek, a nyolc meccsen maximálisan megszerezhető 16 pontot gyűjtötték be, így vezetik csoportjukat. Az ETO legutóbb a tabella második felébe tartozó Storhamar vendégeként nyert 32-25-re, szombaton viszont komolyabb kihívás előtt áll, a BL-évnyitón ugyanis a Metz otthonában játszik.

A franciák 14 ponttal csoportmásodikok, november 1-jén 31-27-re kaptak ki Győrben egy olyan összecsapáson, ahol a győriek kapusa, Hatadou Sako egészen kivételes kapusteljesítményt nyújtott, és gyakorlatilag kivédte a metziek szemét. Volna tehát miért revansot venni, ám ez a mérkőzés ennél többről szól, döntő jelentőséggel bír ugyanis a csoportelsőség megszerzésének szempontjából.

Hatadou Sako volt a Győr és a Metz legutóbbi találkozójának hőse
Hatadou Sako volt a Győr és a Metz legutóbbi találkozójának hőse (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Az európai szövetség által a hét mérkőzésének választott Mezt–Győr előtt abban mindenképpen biztosak lehetünk, hogy két olyan csapat feszül egymásnak, amely akár a végső győzelemre is esélyes, emellett azt is meg kell említeni, hogy igazán különleges 60 perc vár a metzi csapat egyik erősségére, Sarah Bouktit-ra. Az ok: a vb-győztes francia beálló a nyártól már a győri együttest erősíti majd.

 

Világbajnokokkal néz farkasszemet a DVSC

Ugyancsak az A csoportban csap össze egymással 20 órától a DVSC és a norvég Storhamar. Mindkét csapat négypontos, azaz két-két győzelmet könyvelhetett el az eddigiekben, a debreceniek még az első körben győztek a Buducnost vendégeként, november 2-án pedig éppen Hamarban, ami a Storhamar otthona. Akkor 30-28-as magyar siker született.

A DVSC-t a táblázat ötödik, a Storhamart pedig a hatodik helyére rangsorolják jelenleg, mindkét félnek küzdeni kell, hogy beférjen a továbbjutó hat hely valamelyikére. A norvégok helyezése azért is megtévesztő, mert a csapatból négy játékos is tagja volt a decemberi vb-n aranyérmet szerző Norvégia keretének.

– Mindannyian tudjuk, hogy ez a meccs mennyire fontos – nyilatkozta a Debrecent erősítő Jovana Jovovics a norvég bajnok elleni meccs kapcsán a klubhonlapnak.

Nem azt mondom, hogy ez dönt a továbbjutásról, de sokat számíthat ebből a szempontból, hogy mi lesz az eredmény. Nagyon nehéz mérkőzést játszottunk Norvégiában, korábban is mondtam már, hogy számomra az volt eddig a legmegterhelőbb. Nagyon jó csapat a Storhamar, fizikálisan erős, játékosai sokat futnak, vannak speciális játékaik, szóval nagyon fel kell rájuk készülni. De ez a feladat, meg kell oldani, főleg hazai pályán.

 

Debrecen, 2025. október 4. Jovana Jovovic (b), a Debrecen és Olivia Löfqvist, a dán Esbjerg játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája A csoportjának 4. fordulójában játszott DVSC Schaeffler - Team Esbjerg mérkőzésen a debreceni Hódos Imre rendezvénycsarnokban 2025. október 4-én. DVSC Schaeffler-Team Esbjerg 29-32. MTI/Czeglédi Zsolt
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

 

Hazatér az FTC edzője, de nem számít különleges fogadtatásra

A Ferencváros a harmadik, szombati vendéglátója, az Ikast pedig a negyedik a B csoportban, ahol mindkét gárda tíz ponttal áll. A dánok a BL-ben stabil teljesítményt nyújtanak, és náluk játszik a teljes mezőny egyik legeredményesebb góllövője, Julie Scaglione, aki az eddigiekben már 52 gólt dobott.

– Úgy gondolom, hogy az Ikast szereti azt a szerepet, amikor kevésbé esélyes, mint az ellenfele, ez is magyarázza, hogy miért sikeresebb jelenleg a nemzetközi porondon, mint a dán bajnokságban – mondta el a Fradi.hu-nak az FTC vezetőedzője, a dán Jesper Jensen. – Mindenképp veszélyes ellenfélnek tartom, különösen hazai pályán és így, hogy a karácsony után lejátszotta a Dán Kupa négyes döntőjét, ahol komoly mérkőzéseket vívott, tehát ritmusban van. Mi többé-kevésbé edzésekből jövünk, a Dunaújváros ellen közel sem volt olyan a tempó, mint amilyen most vár ránk. Abban bízom, hogy megmutatjuk, hogy mit tanultunk az előző hónapokban, és a fejlődő tendencia itt is, valamint a következő öt hónapban is látható lesz. Nem számítok különleges fogadtatásra, hiszen az Ikast ellen sokszor vezettem már a csapatomat korábban, de jó érzés visszajönni Dániába és a Fradi edzőjeként egy dán csapat ellen játszani – tette hozzá a tréner.

Az FTC vezetőedzője, Jesper Jensen ezúttal szülőföldjén irányíthatja csapatát
Az FTC vezetőedzője, Jesper Jensen ezúttal szülőföldjén irányíthatja csapatát (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A BL csoportszakaszában összesen 14 mérkőzés vár a csapatokra, vagyis a meccsek második felét még most, januártól február végéig kell lejátszaniuk a résztvevőknek. A két csoport első két helyezettje automatikusan bejut majd a negyeddöntőbe, a 3–6. helyezettek viszont extra párharcot játszanak a nyolc közé jutásért. Addig persze még mozgalmas időszak előtt állnak a klubok.

Győri részről így várja a metzi rangadót Bruna de Paula:

