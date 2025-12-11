Fényesen bevált a szaksajtó vészjósló előrejelzése a magyar válogatottról

Fanyalgás és legyintés – ez volt a két jellemző reakció akkor, amikor a női kézilabda-világbajnokság előtt a magyar válogatottról azt írták, hogy a hetedik helyen végezhet a tornán. Sokan úgy voltak vele, hogy nem reális az előzetes tipp, elvégre a csapat 2024 decemberében bronzérmes lett az olimpia után rendezett Európa-bajnokságon. A Hollandiában történtek fényében inkább az a bronzérem nevezhető bravúrnak, mert a realitás az, amit két héten át most láthattunk.

Vámos Petra (k), valamint a holland Romée Maarschalkerweerd (b) és Dione Housheer (j) a kézilabda-világbajnokság negyeddöntőjében

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Kézilabda: az év csapata komoly együttest nem vert meg

Ez a hetedik hely annak fényében még előkelőnek is számít, hogy igazán komoly csapat ellen nem tudtunk győzni a világbajnokságon. (Mondjuk nem is sok ilyennel találkoztunk, mindössze kettővel.)

Akiket legyőztünk:

Szenegál

Irán

Svájc

Románia

Akiket nem győztünk le:

Japán

Dánia

Hollandia

A kép tehát nem túl fényes,

mert a románok elleni győzelem sokkal inkább szólt a két ország közötti örökös presztízsharcról, semmint arról, hogy egy igazán veretes európai csapatot sikerült felülmúlni.

Hogy ez a mostani magyar válogatott nem az igazi, azt a Japán elleni, az utolsó pillanatban döntetlenre mentett mérkőzés igazolta. Dánia ellen volt jó 45 perce a csapatnak, fájdalom, hogy az utolsó 15 percet sikerült elbukni, ami a meccs elvesztését is jelentette. A hollandokkal szemben pedig már nem volt komoly esély. Ki merem jelenteni, akkor sem lett volna, ha a magyar szövetségi kapitány által szapult dán bírók jobban vezetik a meccset. Magyarul: óriási hiba lenne csak a bírókra fogni ezt a kiesést. A két dán nem mért egyenlő mércével, de ebben a sportágban egy olyan mérkőzésen, amelyen az egyik házigazda ellen kell pályára lépni, ez nem újdonság. Legfeljebb tisztességtelen.

Ha a pohár félig tele van, nézhetjük úgy ezt a hetedik helyet, hogy 2013 óta nem jártunk ilyen magasan a világbajnokságokon.

Ez igaz, cáfolhatatlan, de ne haragudjunk meg azokra sem, akik nem gyújtanak most örömtüzeket. A négy között 2005-ben jártunk legutóbb, a következő lehetőség erre 2027-ben lesz, amikor hazai pályán játszhat világbajnokságon a magyar női kézilabda-válogatott.