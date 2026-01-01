Szoboszlai és Rossi közös kirúgása? Ehhez hasonlítható a döbbenetes afrikai lépés

Pierre-Emerick Aubameyang Gabon történetének legjobb futballistája, az afrikai ország futballvezetői azonban 2026-ot nem a hála jegyében kezdték. Novemberben dőlt el, hogy az erős selejtezősorozata ellenére Gabon 2026-ban sem debütálhat a futball-vb-n, s ezek után csalódás volt, hogy az Afrika-kupa csoportkörében Aubameyangék pont nélkül estek ki Elefántcsontpart, a káosz közepette is erős Kamerun, valamint Mozambik mögött. A gaboni kormány válaszul szétzavarta a csapatot, a 36 éves Aubameyang sem úszta meg a teljes körű retorziót.

Pierre-Emerick Aubameyang Mozambik ellen gólt szerzett, de Gabon leggyengébb csoportellenfelétől is kikapott, az Afrika-kupa-kudarc pedig sokba került (Fotó: AFP/Franck Fife)

Sőt, rajta statuáltak példát: míg a válogatott legtöbb tagja csak eltiltást kapott, Aubameyang a két futballista egyike lett, akit kizártak – a másik a 37 éves védő, Bruno Manga, aki 105-tel Gabon válogatottsági csúcstartója.

Csak összehasonlításképpen: Gabon ugyanúgy drámai körülmények között maradt le a márciusi vb-pótselejtező lehetőségéről, mint Magyarország, s most elvérzett a kontinenstorna csoportkörében, akárcsak a legutóbbi Eb-n a magyar válogatott. A gaboni reakció magyar megfelelője az lett volna, ha erre válaszul Marco Rossi stábját és keretét szétzavarták volna, a legnagyobb sztár, Szoboszlai Dominik pedig a legsúlyosabb büntetést kapta volna a futballisták közül.

Szerencsére hasonlóról szó sem volt nálunk.