Szoboszlai és Rossi közös kirúgása? Ehhez hasonlítható a döbbenetes afrikai lépés

December 31-én nemcsak a 2025-ös év ért véget, hanem a 2025-ös Afrikai Nemzetek Kupája csoportköre is. Az esélyesek közül egy válogatott sem vérzett el, a Pierre-Emerick Aubameyang fémjelezte Gabon viszont már nem folytathatja az Afrika-kupát. Gabon vezetői reagáltak a kudarcra: az Afrika-kupa után a válogatott valamennyi tagját eltiltották. Mintha az MLSZ a tavalyi vb-selejtezős kudarc után Marco Rossi teljes stábját és összes játékosát szélnek eresztette volna, s utóbbiak közül Szoboszlai Dominik járt volna a legrosszabbul.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 17:51
Thierry Mouyouma szövetségi kapitány és Gabon történetének legjobb futballistája, Pierre-Emerick Aubameyang is bűnbak lett az Afrika-kupa után Fotó: AFP/Issouf Sanogo
Pierre-Emerick Aubameyang Gabon történetének legjobb futballistája, az afrikai ország futballvezetői azonban 2026-ot nem a hála jegyében kezdték. Novemberben dőlt el, hogy az erős selejtezősorozata ellenére Gabon 2026-ban sem debütálhat a futball-vb-n, s ezek után csalódás volt, hogy az Afrika-kupa csoportkörében Aubameyangék pont nélkül estek ki Elefántcsontpart, a káosz közepette is erős Kamerun, valamint Mozambik mögött. A gaboni kormány válaszul szétzavarta a csapatot, a 36 éves Aubameyang sem úszta meg a teljes körű retorziót.

Pierre-Emerick Aubameyang Mozambik ellen gólt szerzett, de Gabon leggyengébb csoportellenfelétől is kikapott, az Afrika-kupa-kudarc pedig sokba került
Pierre-Emerick Aubameyang Mozambik ellen gólt szerzett, de Gabon leggyengébb csoportellenfelétől is kikapott, az Afrika-kupa-kudarc pedig sokba került (Fotó: AFP/Franck Fife)

Sőt, rajta statuáltak példát: míg a válogatott legtöbb tagja csak eltiltást kapott, Aubameyang a két futballista egyike lett, akit kizártak – a másik a 37 éves védő, Bruno Manga, aki 105-tel Gabon válogatottsági csúcstartója.

Csak összehasonlításképpen: Gabon ugyanúgy drámai körülmények között maradt le a márciusi vb-pótselejtező lehetőségéről, mint Magyarország, s most elvérzett a kontinenstorna csoportkörében, akárcsak a legutóbbi Eb-n a magyar válogatott. A gaboni reakció magyar megfelelője az lett volna, ha erre válaszul Marco Rossi stábját és keretét szétzavarták volna, a legnagyobb sztár, Szoboszlai Dominik pedig a legsúlyosabb büntetést kapta volna a futballisták közül.

 Szerencsére hasonlóról szó sem volt nálunk.

 

Aubameyang reagált, miután ő lett Gabon bűnbakja

Aubameyang Gabon vitán felül legnagyobb futballikonja: 2015-ben a legjobb afrikai labdarúgónak választották, volt Bundesliga- és Premier League-gólkirály is.

S még csak azt sem lehet mondani, hogy a válogatottságot ne vette volna komolyan: 2012-ben társgólkirályként vezette Afrika-kupa-negyeddöntőbe Gabont, ami a csapat történetének legjobb eredménye.

Azt gondolom, hogy a csapat gondjai sokkal mélyebbek, mint az én személyem

– reagált a döntésre a közösségi médiában Aubameyang, akinek korábban is akadtak vitái a gaboni futballvezetőkkel. A mostani tiszteletlen gaboni kormánydöntés után lehet, hogy már nem lesz visszaút a 36 éves csatárnak a nemzeti csapatba.

Az Afrika-kupa ugyan rosszul sikerült, de a tizenegy vb-selejtezőn szerzett nyolc győzelem alapján Gabon vezetése éppen az ország történetének egyik legerősebb válogatottját eresztette szélnek, amelyet a most elküldött Thierry Mouyouma szövetségi kapitány 2023 óta épített.

Így folytatódik az Afrika-kupa

Január 1-jére és 2-ára a továbbjutott válogatottak is pihenőt kaptak az Afrika-kupán, a kontinenstorna szombaton folytatódik Marokkóban.

A nyolcaddöntők:

  • Mali–Tunézia
  • Szenegál–Szudán
  • Egyiptom–Benin
  • Elefántcsontpart–Burkina Faso
  • Dél-Afrika–Kamerun
  • Marokkó–Tanzánia
  • Algéria–Kongói DK
  • Nigéria–Mozambik

 

