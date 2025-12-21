Afrikai Nemzetek KupájaSamuel Eto'oMohamed Szalah

Tiszteletlenség és káosz: az Afrika-kupa egyik óriásánál két kapitány külön keretet hirdetett

Vasárnap Marokkó és Comore-szigetek összecsapásával megkezdődik az Afrikai Nemzetek Kupája. A rendező Marokkó a fő esélyes, de majdnem ötven éve nem nyert aranyat. Mohamed Szalah gyűjteményéből is hiányzik még az ANK-trófea. Az ötszörös bajnok Kamerun André Onana nélkül, bár az egyik szövetségi kapitány keretében szerepelt.

2025. 12. 21. 6:25
Samuel Eto'o (balra) Kamerun legendájaként a pályán két Afrikai Nemzetek Kupája-aranyérmet nyert, szövetségi elnökként viszont káosz van körülötte az idei torna előtt Fotó: AFP/Khaled Desouki
Szokatlan időpontban, néhány nappal karácsony előtt kezdődik és 2026. január 18-án ér véget Marokkóban a 2025-ös Afrikai Nemzetek Kupája. Az évszámkérdésnél van nagyobb káosz is: Kamerunban két szövetségi kapitány is keretet hirdetett a tornára. A címvédő Elefántcsontpart, a legnagyobb esélyes Marokkó hazai pályán nagy nyomás alatt lesz, hogy 1976 után újra aranyérmet nyerjen. A vb-re kijutott országok közül hiányzik a mezőnyből Ghána és a Zöld-foki szigetek is, Mohamed Szalah viszont ott lesz, hogy végre megszerezze a karrierjéből még hiányzó ANK-trófeát.

A Liverpool egyiptomi klasszisa, Mohamed Szalah két Afrikai Nemzetek Kupája-döntőt játszott már, de aranyérme még nincs a kontinenstornáról
A Liverpool egyiptomi klasszisa, Mohamed Szalah két Afrikai Nemzetek Kupája-döntőt játszott már, de aranyérme még nincs a kontinenstornáról (Fotó: NurPhoto via AFP/Ahmed Awaad)

A 2019-es kiírás óta az Afrikai Nemzetek Kupája 24 csapat részvételével zajlik, így volt ez a 2022-ben megrendezett 2021-es és a 2024-ben tartott 2023-as torna esetében is. A káosz szép lassan véget ér, a tervek szerint a 2027-es tornát az év nyarán rendezik meg, 2028-tól pedig négyévente lesz Afrika-kupa, ugyanúgy, ahogy Európa-bajnokság és Copa América is.

Melyik klubokból hiányoznak futballisták az Afrika-kupa miatt?

A héten bejelentett döntéssel szép lassan eltűnhet a futballvilágból a vita, hogy az afrikai futballistákat egy hónapig nélkülözni kénytelen európai klubok vagy a játékosaikat alig egy héttel a torna előtt megkapó válogatottak járnak-e rosszabbul.

– Európában mindenki azt gondolja, hogy az afrikai futball nem fontos. Ez tiszteletlenséget mutat, mérges vagyok – kommentálta Mali szövetségi kapitánya, Tom Sainfiet, hogy az afrikai kontinenstornára csak e hét elején kellett elengedniük a kluboknak a játékosokat, azaz egy héttel kevesebb idejük volt együtt a kereteknek, mint más nagy válogatott-tornák előtt.

Persze a Sunderlandnél aligha bánták, hogy a múlt hétvégi, Newcastle elleni Premier League-derbin még nem hiányzott a fél kezdőcsapat: a Premier League idei meglepetéscsapata adja az európai klubok közül a legtöbb, hat játékost az ANK-keretekbe.

Angliában ráadásul sűrű időszak vár a csapatokra, a Sunderland az ANK alatt öt bajnoki és egy kupameccset vív. A legnagyobb összjátékosértéket a Transfermarkt alapján a Manchester United veszíti: a Mbeumo, Diallo, Mazraui triót összesen 147 millió euróra taksálja az oldal.

Négy játékost veszít a Leverkusen, de a német bajnokságban van téli szünet, így kisebb lesz az ANK-hatás, a legtöbb játékost nélkülöző francia és az európai rangsorban a Ligue 1 és a Premier League mögött harmadik török ligában pedig tekintettel voltak az Afrikai Nemzetek Kupájára. Franciaországban a hétvégén már kupafordulót rendeztek, a törökök két héttel hosszabb téli szünetet tartanak, mint tavaly.

Kik az Afrikai Nemzetek Kupája legnagyobb sztárjai?

Egyetlen játékost veszít a torna heteire a Liverpool, s Mohamed Szalah esetében talán még jót is tesz neki a környezetváltozás. Bár Egyiptom az ANK rekordbajnoka hét sikerrel, Szalah még csak két elveszített döntőben játszott.

Szalah mellett volt liverpooli klubtársa, a már Szaúd-Arábiában játszó szenegáli Sadio Mané az az idei kerettagok közül, aki két afrikai Év Játékosa-címmel is büszkélkedhet, de 33 évesen már a Transfermarkt-értékek alapján nem tagjai az élmezőnynek.

Azt a rangsort az egyéni díj idei győztese, a marokkói Asraf Hakimi (PSG, 80 millió euró) vezeti a már említett kameruni Mbeumo és a nigériai Victor Osimhen (Galatasaray) előtt, utóbbi kettőt 75 millióra taksálja az oldal.

Kik az ANK esélyesei?

A keretösszértéket tekintve Hakimi vezérletével a házigazda Marokkó (416 millió) vezet a legutóbbi két kiírás győztese, Szenegál (411 millió) és a címvédő Elefántcsontpart (374 millió) előtt. Az esélyesek rangsora ugyanígy kezdődik a FIFA-világranglista alapján is, de ott Marokkót (11.) és Szenegált (19.) Egyiptom (34.) követi.

Ám amíg a legutóbbi vb-n Marokkó az elődöntővel történelmet írt, ANK-t 1976 óta nem nyert, azaz nagy nyomás lesz a hazai csapaton, amely vasárnap 20.00-kor Comore-szigetek ellen játssza a nyitómeccset. Ha Marokkó eljut a január 18-i döntőig, Hakimi jó eséllyel a PSG következő, január 20-i Bajnokok Ligája-meccséről is lemarad.

Érdekesség, hogy a vb-re is kijutott országok közül Tunézia (69 millió) és Dél-Afrika (44 millió) összkeretértéke nem éri el azt az összeget, amelyet Szoboszlai Dominik (85 millió) önmagában képvisel a Transfermarkt szerint.

Kamerun: káosz, azaz győzelem?

A vb-ről lemaradt afrikai országok közül a két legcsalódottabb Nigéria és Kamerun lehet, amelyeknek így az Afrika-kupán kellene helyreállítaniuk megcsorbult renoméjukat.

Igaz, Kamerunban nem volt zökkenőmentes a felkészülés: két szövetségi kapitány is keretet hirdetett.

Marc Brys ugyan megkapta a felmondását Samuel Eto'ótól, a kameruni futball-legendától, aki ma az ország labdarúgó-szövetségét igazgatja, de ezt nem tekintette hivatalosnak, mivel a kinevezését a sportminisztériumtól kapta meg.

Végül azonban David Pagou kapitány és kerete lesz ott Marokkóban, aki olyan játékosokat hagyott ki, mint André Onana és Vincent Aboubakar – utóbbit a rossz nyelvek szerint azért, hogy ne kerüljön túl közel a szövetségi elnök Eto'óhoz a válogatott örök-góllövőlistájának élén.

Hogy a káosz miatt hiba lenne leírni Kamerunt, arra két példa is kínálkozik a közelmúltból. Onana tagja volt annak a nyolc fős kameruni csoportnak, amely 2017-ben bojkottálta a tornát, Kamerun azonban a sztárjai nélkül is aranyérmes lett. A legutóbbi Afrikai Nemzetek Kupáját pedig Elefántcsontpart úgy nyerte meg, hogy a torna közben szövetségi kapitányt váltott.

Afrikai Nemzetek Kupája, csoportbeosztás

  • A csoport: Marokkó, Mali, Zambia, Comore-szigetek
  • B csoport: Egyiptom, Dél-Afrika, Zimbabwe, Angola
  • C csoport: Nigéria, Tunézia, Tanzánia, Uganda
  • D csoport: Szenegál, Kongói DK, Benin, Botswana
  • E csoport: Algéria, Burkina Faso, Egyenlítői-Guinea, Szudán
  • F csoport: Elefántcsontpart, Kamerun, Gabon, Mozambik

 

