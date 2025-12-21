Tiszteletlenség és káosz: az Afrika-kupa egyik óriásánál két kapitány külön keretet hirdetett

Szokatlan időpontban, néhány nappal karácsony előtt kezdődik és 2026. január 18-án ér véget Marokkóban a 2025-ös Afrikai Nemzetek Kupája. Az évszámkérdésnél van nagyobb káosz is: Kamerunban két szövetségi kapitány is keretet hirdetett a tornára. A címvédő Elefántcsontpart, a legnagyobb esélyes Marokkó hazai pályán nagy nyomás alatt lesz, hogy 1976 után újra aranyérmet nyerjen. A vb-re kijutott országok közül hiányzik a mezőnyből Ghána és a Zöld-foki szigetek is, Mohamed Szalah viszont ott lesz, hogy végre megszerezze a karrierjéből még hiányzó ANK-trófeát.

A Liverpool egyiptomi klasszisa, Mohamed Szalah két Afrikai Nemzetek Kupája-döntőt játszott már, de aranyérme még nincs a kontinenstornáról (Fotó: NurPhoto via AFP/Ahmed Awaad)

A 2019-es kiírás óta az Afrikai Nemzetek Kupája 24 csapat részvételével zajlik, így volt ez a 2022-ben megrendezett 2021-es és a 2024-ben tartott 2023-as torna esetében is. A káosz szép lassan véget ér, a tervek szerint a 2027-es tornát az év nyarán rendezik meg, 2028-tól pedig négyévente lesz Afrika-kupa, ugyanúgy, ahogy Európa-bajnokság és Copa América is.

Melyik klubokból hiányoznak futballisták az Afrika-kupa miatt?

A héten bejelentett döntéssel szép lassan eltűnhet a futballvilágból a vita, hogy az afrikai futballistákat egy hónapig nélkülözni kénytelen európai klubok vagy a játékosaikat alig egy héttel a torna előtt megkapó válogatottak járnak-e rosszabbul.

– Európában mindenki azt gondolja, hogy az afrikai futball nem fontos. Ez tiszteletlenséget mutat, mérges vagyok – kommentálta Mali szövetségi kapitánya, Tom Sainfiet, hogy az afrikai kontinenstornára csak e hét elején kellett elengedniük a kluboknak a játékosokat, azaz egy héttel kevesebb idejük volt együtt a kereteknek, mint más nagy válogatott-tornák előtt.