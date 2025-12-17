Mohamed SzalahAfrikai Nemzetek Kupájaegyiptomi labdarúgásLiverpool FC

Szalah újra a pályán kívül, a Liverpool különleges büntetése

Az egyiptomi Mohamed Szalah hosszú évek óta a Liverpool sztárja, ám az elmúlt hetekben kiszorult a kezdőcsapatból, majd az Inter elleni BL-meccsen Arne Slot fegyelmi okokból még a meccskeretbe sem nevezte. Szalah a következő hetekben biztosan nem játszik a Liverpool mezében, Egyiptom színeiben végre megszerezné az Afrikai Nemzetek Kupája trófeáját, amely még hiányzik a pályafutásából. Kedd este Nigéria ellen Szalah nélkül nyert 2-1-re Egyiptom felkészülési meccsen.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 7:57
Mohamed Szalah az elmúlt hetekben sok időt töltött a Liverpool kispadján, most viszont Egyiptom válogatottjával az Afrika-kupára készül Fotó: AFP/Paul Ellis
Ha valahol, Egyiptomban biztosan nem kérdés, hogy ki mellé állnak Mohamed Szalah és Arne Slot konflitkusában. A Liverpool holland szakvezetője Szalah kispadra ültetésével próbált kilábalni a gödörből, amit az előző idény egyik legjobbjaként egyiptomi sztár rosszul viselt. A sértett nyilatkozatával viszont csak rontott a helyzetén, az Inter elleni BL-meccsre Szalah már el sem utazhatott a csapattal.

Mohamed Szalah a következő hetekben Egyiptom színeiben játszhat, a Liverpool az Afrikai Nemzetek Kupája miatt nélkülözni fogja
Mohamed Szalah a következő hetekben Egyiptom színeiben játszhat, a Liverpool az Afrikai Nemzetek Kupája miatt nélkülözni fogja (Fotó: NurPhoto/AFP/Ahmed Awaad)

Amikor a Liverpool Milánóban játszott, egész Egyiptom az Internek szurkolt

árulta el a BBC-nek Oszama Iszmail, az egyiptomi futballszövetség korábbi szóvivője, hogy milyen büntetés jutott az afrikai országban a Liverpoolnak azért, ahogy Szalahhal bántak a klubnál.

Iszmail azt is hangsúlyozta, hogy a konfliktus ellenére Szalah maradni akar Liverpoolban.

Szalah nélkül játszott Egyiptom

Egyelőre viszont a következő feladat nem a klubjában vár Szalahra: vasárnap kezdődik az Afrikai Nemzetek Kupája Marokkóban, Egyiptom egy nappal később, Zimbabwe ellen kezdi a tornát.

A Fáraók kedd este egy másik afrikai óriás, Nigéria ellen vívtak felkészülési meccset, s Egyiptom annak ellenére nyert 2-1-re, hogy Szalah nem játszott.

Attól azonban aligha kell tartania a Liverpool sztárjának, hogy Zimbabwe ellen is kimaradna a kezdőcsapatból.

ANK: Szalah végre megszerezné a hőn áhított aranyat

Egyiptom hét sikerrel az ANK rekordgyőztese, Szalah színre lépése óta viszont nem sikerült elhódítani a trófeát.

Az ország történetének leghíresebb futballistája 2017-ben és 2021-ben is Afrika-kupa-döntőben játszhatott, de előbb Kamerun (2-1), majd Szenegál (0-0 után 11-esekkel) ünnepelhetett a finálé végén.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

