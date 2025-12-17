Szalah újra a pályán kívül, a Liverpool különleges büntetése

Ha valahol, Egyiptomban biztosan nem kérdés, hogy ki mellé állnak Mohamed Szalah és Arne Slot konflitkusában. A Liverpool holland szakvezetője Szalah kispadra ültetésével próbált kilábalni a gödörből, amit az előző idény egyik legjobbjaként egyiptomi sztár rosszul viselt. A sértett nyilatkozatával viszont csak rontott a helyzetén, az Inter elleni BL-meccsre Szalah már el sem utazhatott a csapattal.

Mohamed Szalah a következő hetekben Egyiptom színeiben játszhat, a Liverpool az Afrikai Nemzetek Kupája miatt nélkülözni fogja (Fotó: NurPhoto/AFP/Ahmed Awaad)

Amikor a Liverpool Milánóban játszott, egész Egyiptom az Internek szurkolt

– árulta el a BBC-nek Oszama Iszmail, az egyiptomi futballszövetség korábbi szóvivője, hogy milyen büntetés jutott az afrikai országban a Liverpoolnak azért, ahogy Szalahhal bántak a klubnál.

Iszmail azt is hangsúlyozta, hogy a konfliktus ellenére Szalah maradni akar Liverpoolban.

Szalah nélkül játszott Egyiptom

Egyelőre viszont a következő feladat nem a klubjában vár Szalahra: vasárnap kezdődik az Afrikai Nemzetek Kupája Marokkóban, Egyiptom egy nappal később, Zimbabwe ellen kezdi a tornát.