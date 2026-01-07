Varga BarnabásAEK AthénOFI Kréta

Egy egzotikus görög szigeten gyorsan megtanulhatják Varga Barnabás nevét + videó

Kialakult a negyeddöntő mezőnye a labdarúgó Görög Kupában. Az immár Varga Barnabást a soraiban tudó AEK Athén ellenfele az OFI Kréta lesz. A mediterrán ország legnagyobb szigetének csapatát hazai környezetben fogadja majd a fővárosi együttes, azon a találkozón mutatkozhat be a magyar válogatott csatár saját közönsége előtt. Varga Barnabás időközben edzésbe állt új együttesénél, s néhány trükköt is bemutatott.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 07. 20:43
Varga Barnabás 1,7 milliárdért lett az AEK Athén játékosa 31 évesen, de Eberauban már tíz éve látták benne az értéket, amikor Magyarországon még senki sem ismerte
Varga Barnabás az AEK stadionjában legközelebb már szurkolók előtt játszana Forrás: AEK Athén
Az ágrajz előre ismert volt, s már a kérdésre a válasz is adott: az OFI Kréta lesz az AEK Athén vendége a labdarúgó görög kupa negyeddöntőjében. A frissen igazolt Varga Barnabás éppen a Görögország legnagyobb és legnépesebb szigetének csapata ellen debütálhat hazai pályán athéni színekben. 

Varga Barnabás a Fradi után az AEK Athén színeiben is gólokat szeretne ünnepelni
Varga Barnabás a Fradi után az AEK Athén színeiben is gólokat szeretne ünnepelni. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás

Az OFI Kréta saját közönsége előtt 2-0-ra verte az Aszterasz Tripoliszt a legjobb nyolc közé kerülésért. Gonzales 36. percbeli vezető gólja után néhány perccel emberelőnybe is került a 14 csapatos bajnokságban a 12. helyen szerénykedő házigazda, mely az 58. percben büntetőből biztosította be a továbbjutását. Az erőviszonyok alapján ezzel el is érte a maximumot a sziget fővárosában, Irákliónban székelő csapat, ugyanis a liga listavezetője, az AEK ellen idegenben játszik a következő fordulóban. 

Sokat nem kell erre várni, mert január 14-én, szerdán (16.00) jön is a negyeddöntő Athénban, ahol a pályaválasztó a toronymagas esélyes. Az a mérkőzés lehet a magyar csatár, Varga Barnabás hazai debütálása. 

December elején a kupasorozat csoportkörében 2-0-ra, december 21-én bajnokin 2-1-re nyerte a két csapat meccsét az AEK – egyaránt hazai pályán.

Varga Barnabás készen áll

A Ferencvárostól igazolt 31 éves támadó előtte áteshet a tűzkeresztségen. Nem Athénban, hanem Thesszalonikiben, az Arisz otthonában. A vasárnapi (18.30) meccs házigazdáját novemberben 1-0-ra tudta felülmúlni a Marko Nikolics edzette AEK Athénban, idegenben sem lesz könnyű dolga. 

Ami a szerdai kupameccset illeti, addig van egy kis ideje akklimatizálódni Vargának, aki mint az alábbi felvételen látható, edzésbe állt.

 S lassan lélekben is készülődhet arra a hangulatra, ami az athéni klub több mint 30 ezres stadionjában várhat rá – főképp, ha gólt, gólokat szerez. 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

