Egy egzotikus görög szigeten gyorsan megtanulhatják Varga Barnabás nevét + videó

Az ágrajz előre ismert volt, s már a kérdésre a válasz is adott: az OFI Kréta lesz az AEK Athén vendége a labdarúgó görög kupa negyeddöntőjében. A frissen igazolt Varga Barnabás éppen a Görögország legnagyobb és legnépesebb szigetének csapata ellen debütálhat hazai pályán athéni színekben.

Varga Barnabás a Fradi után az AEK Athén színeiben is gólokat szeretne ünnepelni. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás

Az OFI Kréta saját közönsége előtt 2-0-ra verte az Aszterasz Tripoliszt a legjobb nyolc közé kerülésért. Gonzales 36. percbeli vezető gólja után néhány perccel emberelőnybe is került a 14 csapatos bajnokságban a 12. helyen szerénykedő házigazda, mely az 58. percben büntetőből biztosította be a továbbjutását. Az erőviszonyok alapján ezzel el is érte a maximumot a sziget fővárosában, Irákliónban székelő csapat, ugyanis a liga listavezetője, az AEK ellen idegenben játszik a következő fordulóban.

Sokat nem kell erre várni, mert január 14-én, szerdán (16.00) jön is a negyeddöntő Athénban, ahol a pályaválasztó a toronymagas esélyes. Az a mérkőzés lehet a magyar csatár, Varga Barnabás hazai debütálása.

December elején a kupasorozat csoportkörében 2-0-ra, december 21-én bajnokin 2-1-re nyerte a két csapat meccsét az AEK – egyaránt hazai pályán.