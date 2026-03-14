Az első félidőben szinte felborult a pálya, majd jött a csavar a keleti rangadón

Az azt követő sarokrúgást is a válogatott rekorder játékos végezte el, beadását Batik csúsztatta tovább, majd Mejías bólintott hálóba, a partjelző azonban lest intett, a VAR pedig helyben is hagyta az ítéletet, centiken múlt a debreceni vezetőgól megszületése.

A 23. percben Bárány járt nagyon közel a gólhoz, de ismét védett Kovács, ezúttal még nagyobbat. Hatalmas bravúrral ütötte ki a 11 méterről a sarokba érkező fejest. A vendégek első helyzetére a 25. percig kellett várni, ekkora Kvasina talált kaput fejjel, de Erdélyi könnyedén fogta. Igyekezett szervezetten játszani Bódog Tamás csapata, így sokszor nem jutott el a debreceni kapu elé.

Az első félóra eseménydús volt, de utána sem csökkent az iram. Rohamoztak tovább a debreceniek, a nyíregyházi tizenhatoson belülre gyakran érkeztek a beadások. Megtörni azonban nem sikerült a nyíregyházi védelmet, nem tudott előnybe kerülni Sergio Navarro együttese.

Rengeteg helyzetet dolgozott ki a Loki az első félidőben. Fotó: Derencsényi István/MTI Fotószerkesztőség

Pontosztozkodás a keleti rangadón

A fordulást követő első percek csendesek voltak, majd az 57. percben némi meglepetésre a Nyíregyháza szerzett vezetést. A vendégek jobb oldali szögletére Temesvári érkezett tökéletes ütemben, és fejelt négy méterről védhetetlenül a kapuba (0-1).

Ezután mindkét tréner cserékkel próbált frissíteni, és felrázni csapatát a folytatásra. Sergio Navarro kis híján tökéletesen belenyúlt Komáromi becserélésébe: a debreceni játékos két perce volt pályán, amikor ballal a jobb oldali kapufára tekert.