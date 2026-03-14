Az első félidőben szinte felborult a pálya, majd jött a csavar a keleti rangadón

A labdarúgó NB I 26. fordulójának szombati játéknapja egy pikánsnak ígérkező mérkőzéssel zárult. A DVSC és a Nyíregyháza Spartacus csapott össze a keleti rangadón. Az első félidőben nem született gól, hiába dolgozott ki számtalan helyzetet a Debrecen. A fordulást követően a nyíregyháziak szerezték meg a vezetést.

Tóth Norbert
2026. 03. 14. 21:37
Az idény harmadik keleti rangadóját rendezték, ismét Nagyerdei Stadionban. Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség
Egyik csapat sem volt teljes a keleti rangadóra. A DVSC-nél Bermejo és Manzanara, a Nyíregyházánál Babics, Bese és Farkas hiányzott sérülés miatt. A Debrecen a harmadik, Bódog Tamás csapata pedig tizedik helyről várta az összecsapást. A felek mostani idényben vívott találkozóin mindkét alkalommal a vendégek örülhettek. A párharc NB I-es örökmérlegét tekintve jelentős a Loki-fölény: 14 debreceni siker, 5 döntetlen, 6 nyíregyházi győzelem.

Nem bírtak egymással a felek a keleti rangadón. Fotó: Derencsényi István/MTI Fotószerkesztőség

Semmi sem jött össze a Debrecennek

Nagy elánnal kezdte a rangadót a Debrecen, számos helyzetet kidolgoztak a hazaiak. A 9. percben Kocsis csinált magának helyzetet, miután védőjét lerázta, azonban az oldalhálóba lőtt. Hét perccel később Dzsudzsák tesztelte távolról a nyíregyházi kapust, Kovács szögletre ütötte a DVSC csapatkapitányának balos lövését.

Az azt követő sarokrúgást is a válogatott rekorder játékos végezte el, beadását Batik csúsztatta tovább, majd Mejías bólintott hálóba, a partjelző azonban lest intett, a VAR pedig helyben is hagyta az ítéletet, centiken múlt a debreceni vezetőgól megszületése.

A 23. percben Bárány járt nagyon közel a gólhoz, de ismét védett Kovács, ezúttal még nagyobbat. Hatalmas bravúrral ütötte ki a 11 méterről a sarokba érkező fejest. A vendégek első helyzetére a 25. percig kellett várni, ekkora Kvasina talált kaput fejjel, de Erdélyi könnyedén fogta. Igyekezett szervezetten játszani Bódog Tamás csapata, így sokszor nem jutott el a debreceni kapu elé.

Az első félóra eseménydús volt, de utána sem csökkent az iram. Rohamoztak tovább a debreceniek, a nyíregyházi tizenhatoson belülre gyakran érkeztek a beadások. Megtörni azonban nem sikerült a nyíregyházi védelmet, nem tudott előnybe kerülni Sergio Navarro együttese.

Rengeteg helyzetet dolgozott ki a Loki az első félidőben. Fotó: Derencsényi István/MTI Fotószerkesztőség

Pontosztozkodás a keleti rangadón

A fordulást követő első percek csendesek voltak, majd az 57. percben némi meglepetésre a Nyíregyháza szerzett vezetést. A vendégek jobb oldali szögletére Temesvári érkezett tökéletes ütemben, és fejelt négy méterről védhetetlenül a kapuba (0-1).

Ezután mindkét tréner cserékkel próbált frissíteni, és felrázni csapatát a folytatásra. Sergio Navarro kis híján tökéletesen belenyúlt Komáromi becserélésébe: a debreceni játékos két perce volt pályán, amikor ballal a jobb oldali kapufára tekert.

Két perccel később már a gól is érkezett hazai oldalon, megtört a jég a számtalan lehetőség után. Bárány passza szerencsésen került Gordicshoz, majd szerencsével jutott a kapuba is, ugyanis a lövés megpattant a vezetőgólt szerző Temesvári lábán (1-1)

Ezután nem tudta fokozni nyomását a Loki, nem tudtak további helyzeteket kidolgozni a hazaiak, így kénytelenek voltak megelégedni az egy ponttal. A Nyíregyháza ugyan kiengedte kezéből az előnyt, de elégedett lehet a döntetlennel. A vége 1-1 lett.

NB I, a 26. forduló programja:
Péntek:

Szombat: 

  • Újpest FC–Kisvárda FC 2-1 (1-1), Szusza Ferenc Stadion, 5072 néző, jv.: Káprály, gólszerzők: Bese (5.), Ljujics (59., 11-esből), illetve Bíró (26.)
  • Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 1-1 (1-0), Paksi FC Stadion, 4095 néző, jv.: Csonka, gólszerzők: Hahn (45+1,, 11-esből), illetve Joao Victor (52.)
  • Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC 1-1 (0-0), Nagyerdei Stadion, 10884 néző, jv.: Bognár, gólszerzők: Gordics (77.), illetve Temesvári (57.)

 

A Puskás Akadémia–Ferencváros mérkőzést későbbre halasztották. A tabella állása itt tekinthető meg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
