Az első félidőben szinte felborult a pálya, majd jött a csavar a keleti rangadón

Egyik csapat sem volt teljes a keleti rangadóra. A DVSC-nél Bermejo és Manzanara, a Nyíregyházánál Babics, Bese és Farkas hiányzott sérülés miatt. A Debrecen a harmadik, Bódog Tamás csapata pedig tizedik helyről várta az összecsapást. A felek mostani idényben vívott találkozóin mindkét alkalommal a vendégek örülhettek. A párharc NB I-es örökmérlegét tekintve jelentős a Loki-fölény: 14 debreceni siker, 5 döntetlen, 6 nyíregyházi győzelem.
Semmi sem jött össze a Debrecennek
Nagy elánnal kezdte a rangadót a Debrecen, számos helyzetet kidolgoztak a hazaiak. A 9. percben Kocsis csinált magának helyzetet, miután védőjét lerázta, azonban az oldalhálóba lőtt. Hét perccel később Dzsudzsák tesztelte távolról a nyíregyházi kapust, Kovács szögletre ütötte a DVSC csapatkapitányának balos lövését.
