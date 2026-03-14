ÚjpestLabdarúgó NB Iszélesi zoltánKisvárdaMarco Rossi

Marco Rossi szeme láttára tett olyat Szélesi Zoltán, amire két újpesti elődje képtelen volt

A labdarúgó NB I 26. fordulójának szombati programja a Szusza Ferenc Stadionban kezdődött. Az Újpest a Kisvárdát látta vendégül. A hazaiak korán előnyt szereztek egy látványos találattal, de még az első félórán belül egyenlítettek a vendégek. A fordulást követően ismét gyors gólt szerzett az Újpest, amire már nem érkezett kisvárdai válasz, így 2-1 lett a vége.

Tóth Norbert
2026. 03. 14. 16:34
Újpest-Kisvárda mérkőzéssel indult az NB I szombati játéknapja. Fotó: Török Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Olyan tettre készült az Újpest, amire még nem volt képes ebben az idényben, azaz legyőzni a Kisvárda együttesét. A forduló előtt negyedik helyen álló kisvárdai együttes mindkét alkalommal legyőzte a jelenleg nyolcadik pozíciót elfoglaló lilákat, ráadásul még gólt sem kapott. Augusztusban meccselt a fővárosban a két gárda, akkor a Gerliczki Máté által irányított Kisvárda 1-0-ra nyert a Damir Krznar vezette újpestiek ellen, majd novemberben már Révész Attila ült a piros-fehérek kispadján, és 3-0-s sikert aratott Bodor Boldizsár Újpestje ellen. Szélesi Zoltán volt a harmadik újpesti edző az idényben, aki megpróbálkozott a három pont megszerzésével ebben a párharcban. Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is jelen volt a Szusza Ferenc Stadionban.

A Kisvárda is pont nélkül távozott az Újpest otthonából. Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

Látványos góllal indult a mérkőzés

Jóformán az első helyzetből gól is született, előnybe került a 6. percben az Újpest. A bal oldali szöglet után a labda Besénél között ki, aki egy látványos ollózó mozdulattal talált be, Popovics nem érte el (1-0). Több komoly gólszerzési lehetőség egyik oldalt sem adódott a félidő első felében.

A 26. percben egyenlített a Kisvárda. Jordanov lövését ugyan bravúrral védte Banai, de a kipattanó Bíró elé került, aki közvetlen közelről a kapuba passzolt (1–1).

A folytatásban mindkét együttes próbálkozott, el is jutottak az ellenfél kapujáig, azonban az utolsó passzok mindig pontatlanok voltak, így igazán nem kerültek veszélybe a kapuk. A 39. percben kellett Popovicsnak bemutatnia egy védést, Gradisar jobb sarokba tartó labdáját kellett kiütnie. Az első félidőt követően 1-1 volt az állás.

Fontos pontokat tartott otthon az Újpest

A második félidőt is jól kezdték a hazaiak, akik ismét szerezhettek volna egy korai gólt, azonban ajtó-ablak ziccerben Gradisar fejében maradt az újabb újpesti találat. Az 55. percben büntetőhöz jutott az Újpest: Krajcsovics elhúzta a labdát kiérkező Popovics mellett, majd a földre került, a videózás után is érvényben maradt a játékvezető döntése. Popovics kis híján javított, majdnem megfogta Lljujics tizenegyesét, azonban a kezéről a hálóba pattant a labda (2-1).

A folytatásban lényegében egyik kapu sem forgott óriási veszélyben. Teljesen kioltotta egymást a két együttes, az Újpestnek ez természetesen meg is felelt, hiszen vezetett. A 85. percben Horváth lövését védte még Popovics, így az eredmény nem változott. Egy nem túl szórakoztató mérkőzésen gyűjtötte be a három pontot Szélesi Zoltán együttese, amely az elmúlt négy hazai bajnokiján tíz pontot gyűjtött.

NB I, a 26. forduló programja:
Péntek:

Szombat: 

  • Újpest FC–Kisvárda FC 2-1 (1-1), Szusza Ferenc Stadion, 5072 néző, jv.: Káprály, gólszerzők: Bese (5.), Ljujics (59., 11-esből) illetve Bíró (26.)
  • Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 17.00
  • Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC 19.30

 

A Puskás Akadémia–Ferencváros mérkőzést későbbre halasztották. A tabella állása itt tekinthető meg.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBékemenet

Szilágyi Ákos barátom munkája

Bayer Zsolt avatarja

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.