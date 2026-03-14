Marco Rossi szeme láttára tett olyat Szélesi Zoltán, amire két újpesti elődje képtelen volt

Olyan tettre készült az Újpest, amire még nem volt képes ebben az idényben, azaz legyőzni a Kisvárda együttesét. A forduló előtt negyedik helyen álló kisvárdai együttes mindkét alkalommal legyőzte a jelenleg nyolcadik pozíciót elfoglaló lilákat, ráadásul még gólt sem kapott. Augusztusban meccselt a fővárosban a két gárda, akkor a Gerliczki Máté által irányított Kisvárda 1-0-ra nyert a Damir Krznar vezette újpestiek ellen, majd novemberben már Révész Attila ült a piros-fehérek kispadján, és 3-0-s sikert aratott Bodor Boldizsár Újpestje ellen. Szélesi Zoltán volt a harmadik újpesti edző az idényben, aki megpróbálkozott a három pont megszerzésével ebben a párharcban. Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is jelen volt a Szusza Ferenc Stadionban.

A Kisvárda is pont nélkül távozott az Újpest otthonából. Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

Látványos góllal indult a mérkőzés

Jóformán az első helyzetből gól is született, előnybe került a 6. percben az Újpest. A bal oldali szöglet után a labda Besénél között ki, aki egy látványos ollózó mozdulattal talált be, Popovics nem érte el (1-0). Több komoly gólszerzési lehetőség egyik oldalt sem adódott a félidő első felében.

A 26. percben egyenlített a Kisvárda. Jordanov lövését ugyan bravúrral védte Banai, de a kipattanó Bíró elé került, aki közvetlen közelről a kapuba passzolt (1–1).

A folytatásban mindkét együttes próbálkozott, el is jutottak az ellenfél kapujáig, azonban az utolsó passzok mindig pontatlanok voltak, így igazán nem kerültek veszélybe a kapuk. A 39. percben kellett Popovicsnak bemutatnia egy védést, Gradisar jobb sarokba tartó labdáját kellett kiütnie. Az első félidőt követően 1-1 volt az állás.

Fontos pontokat tartott otthon az Újpest

A második félidőt is jól kezdték a hazaiak, akik ismét szerezhettek volna egy korai gólt, azonban ajtó-ablak ziccerben Gradisar fejében maradt az újabb újpesti találat. Az 55. percben büntetőhöz jutott az Újpest: Krajcsovics elhúzta a labdát kiérkező Popovics mellett, majd a földre került, a videózás után is érvényben maradt a játékvezető döntése. Popovics kis híján javított, majdnem megfogta Lljujics tizenegyesét, azonban a kezéről a hálóba pattant a labda (2-1).