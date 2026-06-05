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orosz-ukrán háborúemberveszteségKurszk régió

Több száz civil életét követelte a háború Kurszkban

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Új adatokat közöltek a Kurszki területen elszenvedett civil veszteségekről. Alekszandr Hinstejn kormányzó szerint 507 ember halt meg a térségben zajló harcok következtében, az áldozatok többségét pedig korábban eltűntként keresték hozzátartozóik.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 9:42
Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
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A kormányzó közlése szerint az áldozatok közül 446-an szerepeltek azon személyek nyilvántartásában, akiket hozzátartozóik eltűntként kerestek. A listát a Kurszki területen tavaly év eleje óta vezetik.

Az emberéleteket sajnos nem lehet visszahozni. Ez a legfájdalmasabb és legtragikusabb következménye mindannak, ami a régiónkban történt. A legfrissebb adatok szerint 507 civil halt meg a Kurszki területet ért ellenséges támadások következtében. Közülük 446-an szerepeltek abban a nyilvántartásban, amelyet tavaly év eleje óta vezetünk azokról a lakosokról, akikkel családtagjaik elveszítették a kapcsolatot

– mondta Hinstejn.

A kormányzó korábban mérföldkőnek nevezte a Kurszki terület ukrán erőktől történt visszafoglalását. Úgy fogalmazott, hogy az esemény nemcsak a régió, hanem egész Oroszország számára kiemelt jelentőséggel bírt. Emlékeztetett arra is, hogy a terület 2026-ban ünnepelte felszabadításának első évfordulóját – írja a Life.ru

Az ukrán fegyveres erők 2024. augusztus 6-án indítottak nagyszabású támadást a Kurszki terület ellen. Az orosz hatóságok szerint a térség teljes visszafoglalása 264 napig tartott. Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke 2025. április 26-án jelentette Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy a hadművelet befejeződött, és a régió ismét teljes egészében orosz ellenőrzés alá került.

 

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

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