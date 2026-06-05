A kormányzó korábban mérföldkőnek nevezte a Kurszki terület ukrán erőktől történt visszafoglalását. Úgy fogalmazott, hogy az esemény nemcsak a régió, hanem egész Oroszország számára kiemelt jelentőséggel bírt. Emlékeztetett arra is, hogy a terület 2026-ban ünnepelte felszabadításának első évfordulóját – írja a Life.ru

Az ukrán fegyveres erők 2024. augusztus 6-án indítottak nagyszabású támadást a Kurszki terület ellen. Az orosz hatóságok szerint a térség teljes visszafoglalása 264 napig tartott. Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke 2025. április 26-án jelentette Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy a hadművelet befejeződött, és a régió ismét teljes egészében orosz ellenőrzés alá került.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)