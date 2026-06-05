Több száz civil életét követelte a háború Kurszkban

A kormányzó közlése szerint az áldozatok közül 446-an szerepeltek azon személyek nyilvántartásában, akiket hozzátartozóik eltűntként kerestek. A listát a Kurszki területen tavaly év eleje óta vezetik.
Az emberéleteket sajnos nem lehet visszahozni. Ez a legfájdalmasabb és legtragikusabb következménye mindannak, ami a régiónkban történt. A legfrissebb adatok szerint 507 civil halt meg a Kurszki területet ért ellenséges támadások következtében. Közülük 446-an szerepeltek abban a nyilvántartásban, amelyet tavaly év eleje óta vezetünk azokról a lakosokról, akikkel családtagjaik elveszítették a kapcsolatot
– mondta Hinstejn.
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