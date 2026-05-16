Az ukrán drónok pénteken csapást mértek a közép-oroszországi Rjazany egyik olajfinomítójára, amely Moszkvától mintegy 120 mérföldre délkeletre található – erről az ukrán drónerők parancsnoka számolt be. Robert Brovdi szerint az ukrán egységek az éjszaka során összesen 23 oroszországi katonai létesítményt vettek célba – számolt be róla az Independent.
Hatalmas ukrán dróntámadás érte Oroszországot, Moszkvát is célba vették + videó
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz légvédelem nagyszabású ukrán dróntámadást hárított el. A tárca állítása alapján az ukrán erők hat órán át próbálták támadni az orosz célpontokat, de a légvédelmi rendszerek több tucat ukrán drónt lőttek le a Fekete-tenger, az Azovi-tenger, valamint több stratégiai jelentőségű térség felett.
Tegnap lapunk arról is beszámolt, hogy a rövid tűzszünetet sem igazán tartották be az orosz–ukrán háborúban. Mindkét fél azt állította, hogy a másik többszörösen megsértette a megállapodást.
Borítókép: Az ukrán 115. dandár légvédelmi egysége drónokra nyit tüzet a limani térségben (Fotó: AFP)
