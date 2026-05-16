Hatalmas ukrán dróntámadás érte Oroszországot, Moszkvát is célba vették + videó

Az ukrán drónok pénteken csapást mértek a közép-oroszországi Rjazany egyik olajfinomítójára, amely Moszkvától mintegy 120 mérföldre délkeletre található – erről az ukrán drónerők parancsnoka számolt be. Robert Brovdi szerint az ukrán egységek az éjszaka során összesen 23 oroszországi katonai létesítményt vettek célba – számolt be róla az Independent.