Újabb sötét fordulat a háborúban: veszélyes irányt vettek az események

A svéd bíróság engedélyezte, hogy Ukrajnának adják át a Caffa nevű teherhajót, amelyet az ukrán hatóságok szerint korábban a megszállt területekről elszállított gabona szállítására használtak.
– írja a The Kyiv Independent.
A hajót még márciusban foglalták le Svédország déli partjainál. A svéd hatóságok szerint a jármű hamis zászló alatt közlekedett, és nem felelt meg a hajózási biztonsági előírásoknak. Kijev régóta azzal vádolja Moszkvát, hogy a megszállt területekről származó terményeket külföldön értékesíti. A bírósági döntés egyelőre nem jogerős.
Közben újabb vita bontakozott ki az ukrán és az orosz vezetés között.
Volodimir Zelenszkij bírálta Vlagyimir Putyint, miután az orosz elnök elutasította a személyes találkozóra vonatkozó kezdeményezését. Az ukrán államfő szerint Moszkva továbbra sem mutat hajlandóságot a háború lezárására, míg Putyin úgy nyilatkozott, hogy nem lát értelmet a javasolt egyeztetésnek.
A fejlemény nem erősítette a béketárgyalások újraindításába vetett reményeket, ugyanakkor Donald Trump amerikai elnök továbbra is bizakodóan nyilatkozott a rendezés lehetőségéről.
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