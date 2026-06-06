Újabb sötét fordulat a háborúban: veszélyes irányt vettek az események

A svéd bíróság engedélyezte, hogy Ukrajnának adják át a Caffa nevű teherhajót, amelyet az ukrán hatóságok szerint korábban a megszállt területekről elszállított gabona szállítására használtak.

– írja a The Kyiv Independent.

A hajót még márciusban foglalták le Svédország déli partjainál. A svéd hatóságok szerint a jármű hamis zászló alatt közlekedett, és nem felelt meg a hajózási biztonsági előírásoknak. Kijev régóta azzal vádolja Moszkvát, hogy a megszállt területekről származó terményeket külföldön értékesíti. A bírósági döntés egyelőre nem jogerős.

A court in Sweden has ordered the arrest of the vessel CAFFA, which is suspected of being involved in the illegal export of Ukrainian goods from territories temporarily occupied by Russia. The decision was made following a request for international legal assistance from the… pic.twitter.com/p0z43DszmO — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 4, 2026

Közben újabb vita bontakozott ki az ukrán és az orosz vezetés között.

Volodimir Zelenszkij bírálta Vlagyimir Putyint, miután az orosz elnök elutasította a személyes találkozóra vonatkozó kezdeményezését. Az ukrán államfő szerint Moszkva továbbra sem mutat hajlandóságot a háború lezárására, míg Putyin úgy nyilatkozott, hogy nem lát értelmet a javasolt egyeztetésnek.

A fejlemény nem erősítette a béketárgyalások újraindításába vetett reményeket, ugyanakkor Donald Trump amerikai elnök továbbra is bizakodóan nyilatkozott a rendezés lehetőségéről.