orosz–ukrán háborúPutyinZelenszkijtámadásgabonaolajraktár

Újabb sötét fordulat a háborúban: veszélyes irányt vettek az események

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Újabb jelek utalnak arra, hogy egyelőre nincs esély az orosz–ukrán háború gyors lezárására. Miközben Moszkva és Kijev között továbbra sem körvonalazódik a párbeszéd lehetősége, egy svéd bírósági döntés, valamint az Oroszországot ért újabb dróntámadások is a konfliktus elhúzódását vetítik előre.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 7:16
Orosz–ukrán háború (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)
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A svéd bíróság engedélyezte, hogy Ukrajnának adják át a Caffa nevű teherhajót, amelyet az ukrán hatóságok szerint korábban a megszállt területekről elszállított gabona szállítására használtak.

– írja a The Kyiv Independent.

A hajót még márciusban foglalták le Svédország déli partjainál. A svéd hatóságok szerint a jármű hamis zászló alatt közlekedett, és nem felelt meg a hajózási biztonsági előírásoknak. Kijev régóta azzal vádolja Moszkvát, hogy a megszállt területekről származó terményeket külföldön értékesíti. A bírósági döntés egyelőre nem jogerős.

Közben újabb vita bontakozott ki az ukrán és az orosz vezetés között. 

Volodimir Zelenszkij bírálta Vlagyimir Putyint, miután az orosz elnök elutasította a személyes találkozóra vonatkozó kezdeményezését. Az ukrán államfő szerint Moszkva továbbra sem mutat hajlandóságot a háború lezárására, míg Putyin úgy nyilatkozott, hogy nem lát értelmet a javasolt egyeztetésnek.

A fejlemény nem erősítette a béketárgyalások újraindításába vetett reményeket, ugyanakkor Donald Trump amerikai elnök továbbra is bizakodóan nyilatkozott a rendezés lehetőségéről.

A harctéri események sem csillapodtak. Orosz beszámolók szerint ukrán drónok csapást mértek egy olajtároló létesítményre a Krasznodari területen fekvő Uszty-Labinszkban, ahol tűz keletkezett. 

Jelentések érkeztek robbanásokról és tűzről a megszállt Mariupol kikötőjéből is. 

Az orosz hatóságok több régióban légvédelmi készültséget rendeltek el, és közlésük szerint több drónt is megsemmisítettek. Az ukrán hadsereg a jelentések megjelenéséig nem kommentálta az értesüléseket.

 

Borítókép: orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Putyin szerint nem jött el a tárgyalás ideje

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