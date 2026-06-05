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Újabb fogolycsere: 371 ember térhetett haza a háborúból

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Évekig tartó fogság után újabb családok kaphatták vissza szeretteiket. Oroszország és Ukrajna újabb fogolycserét hajtott végre, amelynek eredményeként összesen 371 ember szabadult ki a fogságból. A hazatérők között olyan katonák is vannak, akiket még a háború első évében ejtettek foglyul.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 16:24
Orosz fogságból szabadult ukrán katonák (Fotó: AFP)
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A hazatérők az Ukrán Fegyveres Erők, a Nemzeti Gárda és az Állami Határőrség állományába tartoztak. Közöttük közlegények, őrmesterek és tisztek is vannak, akik Mariupol, Azovsztal, valamint a donyecki, luhanszki, harkivi, herszoni, zaporizzsjai, szumi, kijevi és kurszki térségben vettek részt a harcokban. A kiszabadítottak között olyanok is vannak, akiket még 2022-ben ejtettek fogságba.

A Hadifoglyokkal Kapcsolatos Koordinációs Központ tájékoztatása szerint ez volt a háború kezdete óta végrehajtott 75. fogolycsere. A most szabadult katonák több mint felét még 2022-ben fogták el, közülük többen Mariupol védelme során kerültek orosz fogságba. A hazatérők között van egy olyan katona is, aki részt vett az Azovsztal védőinek ellátását szolgáló helikopteres műveletben.

A szabadon bocsátott ukránok életkora 26 és 62 év között van. A fogságból visszatérők orvosi ellátásban részesülnek, majd rehabilitációs és reintegrációs programban vesznek részt.

Az ukrán hatóságok hangsúlyozták, hogy továbbra is minden fogságban lévő ukrán állampolgár hazahozatalán dolgoznak. Zelenszkij szerint Ukrajna számára változatlanul kiemelt cél valamennyi hadifogoly és civil visszatérése.

Az orosz védelmi minisztérium szintén megerősítette a fogolycsere tényét. Moszkva közlése szerint 185 orosz katona tért vissza az ukrán ellenőrzés alatt álló területekről, cserébe ugyanennyi ukrán hadifoglyot adtak át.

A hazatért orosz katonákat Belarussziába szállították, ahol pszichológiai és egészségügyi ellátásban részesülnek. Ezt követően Oroszországba kerülnek további kezelésre és rehabilitációra.

A fogolycsere lebonyolításában ezúttal is közvetítő szerepet vállalt az Egyesült Arab Emírségek. Az orosz fél emlékeztetett arra, hogy a legutóbbi fogolycsere májusban történt, amikor 205 orosz és 205 ukrán hadifogoly térhetett vissza hazájába – írja  RIA Novosztyi.

Borítókép: Orosz fogságból szabadult ukrán katonák (Fotó: AFP)

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