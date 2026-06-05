Újabb fogolycsere: 371 ember térhetett haza a háborúból

A hazatérők az Ukrán Fegyveres Erők, a Nemzeti Gárda és az Állami Határőrség állományába tartoztak. Közöttük közlegények, őrmesterek és tisztek is vannak, akik Mariupol, Azovsztal, valamint a donyecki, luhanszki, harkivi, herszoni, zaporizzsjai, szumi, kijevi és kurszki térségben vettek részt a harcokban. A kiszabadítottak között olyanok is vannak, akiket még 2022-ben ejtettek fogságba.

A Hadifoglyokkal Kapcsolatos Koordinációs Központ tájékoztatása szerint ez volt a háború kezdete óta végrehajtott 75. fogolycsere. A most szabadult katonák több mint felét még 2022-ben fogták el, közülük többen Mariupol védelme során kerültek orosz fogságba. A hazatérők között van egy olyan katona is, aki részt vett az Azovsztal védőinek ellátását szolgáló helikopteres műveletben.

A szabadon bocsátott ukránok életkora 26 és 62 év között van. A fogságból visszatérők orvosi ellátásban részesülnek, majd rehabilitációs és reintegrációs programban vesznek részt.