Külföldi titkosszolgálati akció indult Szijjártó Péter ellen, egy magyar újságíró is nyakig benne van

Zelenszkij: Újabb fogolycsere lehetséges

Véget ért az amerikai-ukrán delegációk ukrán rendezésről folytatott kétnapos tanácskozása Floridában – közölte vasárnap esti videóüzenetében az ukrán elnök. Újabb fogolycsere lehetséges Oroszországgal – tette hozzá Volodimir Zelenszkij

2026. 03. 23. 7:15
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU vezetőivel Fotó: AFP
„Világos, hogy az amerikai fél figyelme jelenleg elsődlegesen Iránra és a tágabb térségére irányul, de Oroszország Ukrajna elleni háborújának is véget kell vetni” – hangoztatta Zelenszkij.

Vannak arra utaló jelek, hogy további (hadifogoly) cserék lesznek, ami igazán jó hír lenne és megerősítése annak, hogy a diplomácia működik. Reméljük, hogy ez megvalósul

– fűzte hozzá.

Az ukrán vezető a nap folyamán sürgette nyugati szövetségeseit, hogy tartsák fenn a szankciós nyomást Moszkván és keményebb büntetőintézkedéseket követelt az orosz árnyékflottával szemben. 

Az orosz árnyékflottának nem szabad biztonságban éreznie magát európai vizeken, vagy bárhol máshol. A hadikasszát szolgáló tankereket fel kell tartóztatni és blokkolni, nem csak egyszerűen hagyni őket tovább haladni

– tette hozzá Zelenszkij, miközben Washington ideiglenesen feloldott az orosz olajjal kapcsolatos bizonyos szankciókat, hogy ellensúlyozza az iráni háború következtében előállt hiányt.

