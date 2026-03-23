Zelenszkij: Újabb fogolycsere lehetséges

„Világos, hogy az amerikai fél figyelme jelenleg elsődlegesen Iránra és a tágabb térségére irányul, de Oroszország Ukrajna elleni háborújának is véget kell vetni” – hangoztatta Zelenszkij.

Zelenszkij szerint az amerikai fél figyelme főleg Iránra irányul (Fotó: AFP)

Vannak arra utaló jelek, hogy további (hadifogoly) cserék lesznek, ami igazán jó hír lenne és megerősítése annak, hogy a diplomácia működik. Reméljük, hogy ez megvalósul

– fűzte hozzá.

Az ukrán vezető a nap folyamán sürgette nyugati szövetségeseit, hogy tartsák fenn a szankciós nyomást Moszkván és keményebb büntetőintézkedéseket követelt az orosz árnyékflottával szemben.

Az orosz árnyékflottának nem szabad biztonságban éreznie magát európai vizeken, vagy bárhol máshol. A hadikasszát szolgáló tankereket fel kell tartóztatni és blokkolni, nem csak egyszerűen hagyni őket tovább haladni

– tette hozzá Zelenszkij, miközben Washington ideiglenesen feloldott az orosz olajjal kapcsolatos bizonyos szankciókat, hogy ellensúlyozza az iráni háború következtében előállt hiányt.

