Lavrov: Washington semmibe veszi a nemzetközi jogot

Lavrov szerint Donald Trump amerikai elnök korábban maga is világossá tette, hogy nem tartja elsődleges szempontnak a nemzetközi jog normáit. Az orosz diplomácia vezetője úgy vélte, hogy az Egyesült Államok külpolitikai döntéseit elsősorban saját stratégiai és gazdasági megfontolásai alakítják, írta a TASZSZ.

Venezuela, Irán és Kuba is szóba került

Az orosz külügyminiszter több konkrét példát is említett. Azt állította, hogy Washington venezuelai és iráni lépései mögött valójában energiapolitikai érdekek húzódnak meg.

Szerinte az Egyesült Államok a világ energiaforrásai feletti befolyás megszerzésére törekszik, miközben figyelmen kívül hagyja a nemzetközi normákat.

Lavrov arról is beszélt, hogy Kuba körül is fokozódhat a feszültség, és Moszkvában attól tartanak, hogy Washington újabb nyomásgyakorló intézkedéseket fontolgat a karibi ország ellen.

Újabb veszélyes lépések jöhetnek?

Az orosz külügyminiszter szerint nem zárható ki, hogy az amerikai kongresszusi félidős választások előtt a washingtoni vezetés olyan külpolitikai döntéseket hoz, amelyekkel demonstrálni kívánja a republikánus adminisztráció eredményességét.

Lavrov úgy fogalmazott, hogy ez „nagyon veszélyes fejleményekhez” vezethet, és sajnálatos lenne, ha a belpolitikai szempontok felülírnák a nemzetközi stabilitás érdekeit.