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Lavrov: Washington semmibe veszi a nemzetközi jogot

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Az orosz külügyminiszter szerint az Egyesült Államok külpolitikáját nem a nemzetközi jog, hanem saját geopolitikai és gazdasági érdekei vezérlik. Szergej Lavrov arra is figyelmeztetett, hogy a novemberi félidős amerikai választások előtt Washington újabb kockázatos lépésekre szánhatja el magát.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 18:38
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke Fotó: Kevin Dietsch Forrás: Getty Images/AFP
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Lavrov szerint Donald Trump amerikai elnök korábban maga is világossá tette, hogy nem tartja elsődleges szempontnak a nemzetközi jog normáit. Az orosz diplomácia vezetője úgy vélte, hogy az Egyesült Államok külpolitikai döntéseit elsősorban saját stratégiai és gazdasági megfontolásai alakítják, írta a TASZSZ.

Venezuela, Irán és Kuba is szóba került

Az orosz külügyminiszter több konkrét példát is említett. Azt állította, hogy Washington venezuelai és iráni lépései mögött valójában energiapolitikai érdekek húzódnak meg. 

Szerinte az Egyesült Államok a világ energiaforrásai feletti befolyás megszerzésére törekszik, miközben figyelmen kívül hagyja a nemzetközi normákat.

Lavrov arról is beszélt, hogy Kuba körül is fokozódhat a feszültség, és Moszkvában attól tartanak, hogy Washington újabb nyomásgyakorló intézkedéseket fontolgat a karibi ország ellen.

Újabb veszélyes lépések jöhetnek?

Az orosz külügyminiszter szerint nem zárható ki, hogy az amerikai kongresszusi félidős választások előtt a washingtoni vezetés olyan külpolitikai döntéseket hoz, amelyekkel demonstrálni kívánja a republikánus adminisztráció eredményességét.

Lavrov úgy fogalmazott, hogy ez „nagyon veszélyes fejleményekhez” vezethet, és sajnálatos lenne, ha a belpolitikai szempontok felülírnák a nemzetközi stabilitás érdekeit.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Getty Images/AFP/Kevin Dietsch) 

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