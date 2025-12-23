Maduro üzent Washingtonnak: Venezuela kész megvédeni szuverenitását

„Venezuela megerősíti törekvését a béke iránt, egyben teljesen világosan leszögezi, hogy kész törvényes eszközökkel megvédeni szuverenitását, területi épségét és erőforrásait” – fogalmazott a venezuelai elnök. Az Egyesült Államok nyomásgyakorlására utalva közölte, hogy az amerikai fegyveres erők 28 támadást hajtottak végre civil hajók ellen a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti felében, „amelynek során 104 embert végeztek ki tárgyalás és nyomozati eljárás nélkül”.

Venezuela – Békepárti tüntetés Caracasban 2025. december 15-én Fotó: AFP

Hangsúlyozta, hogy Venezuela nem követett el olyan cselekményt, ami indokolttá tenné a katonai nyomásgyakorlást Washington részéről. Szóvá tette azt is, hogy az Egyesült Államok nemzetközi vizeken feltartóztatott és blokád alá helyezett két olyan tankert, amelyek nagyjából 4 millió hordó venezuelai olajat szállítottak. Mint mondta, nem elszigetelt incidensekről van szó, hanem „a nemzetközi jog és az Egyesült Államok alkotmányos kereteit túllépő katonai erő alkalmazásának gyakorlatáról”.