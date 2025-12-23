Egyesült ÁllamokVenezuelaMaduro

Maduro üzent Washingtonnak: Venezuela kész megvédeni szuverenitását

Venezuela megerősíti törekvését a béke iránt, de kész megvédeni szuverenitását és területi épségét – áll Nicolás Maduro venezuelai elnöknek az ENSZ tagállamainak címzett levelében, amelyet Yván Gil külügyminiszter olvasott fel a Venezolana de Television hírtelevízióban. Donald Trump úgy fogalmazott: „Okos lenne", ha Nicolás Maduro venezuelai elnök távozna a hatalomból.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 6:48
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és Venezuela elnöke, Nicolás Maduro Fotó: AFP
„Venezuela megerősíti törekvését a béke iránt, egyben teljesen világosan leszögezi, hogy kész törvényes eszközökkel megvédeni szuverenitását, területi épségét és erőforrásait” – fogalmazott a venezuelai elnök. Az Egyesült Államok nyomásgyakorlására utalva közölte, hogy az amerikai fegyveres erők 28 támadást hajtottak végre civil hajók ellen a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti felében, „amelynek során 104 embert végeztek ki tárgyalás és nyomozati eljárás nélkül”.

Venezuela – Békepárti tüntetés Caracasban 2025. december 15-én
Venezuela – Békepárti tüntetés Caracasban 2025. december 15-én Fotó: AFP

Hangsúlyozta, hogy Venezuela nem követett el olyan cselekményt, ami indokolttá tenné a katonai nyomásgyakorlást Washington részéről. Szóvá tette azt is, hogy az Egyesült Államok nemzetközi vizeken feltartóztatott és blokád alá helyezett két olyan tankert, amelyek nagyjából 4 millió hordó venezuelai olajat szállítottak. Mint mondta, nem elszigetelt incidensekről van szó, hanem „a nemzetközi jog és az Egyesült Államok alkotmányos kereteit túllépő katonai erő alkalmazásának gyakorlatáról”. 

Maduro rávilágított, hogy „a tankerek blokádja és a venezuelai energiahordozókkal szembeni kalózkodás” negatív hatással lesz a kőolaj és más energiahordozók exportjára, fokozza a bizonytalanságot a nemzetközi piacokon és szintén rossz hatással lesz Latin-Amerika és a karibi térség államainak gazdaságára. 

Hangsúlyozta egyben, hogy az energiahordozók nem válhatnak katonai konfrontáció és politikai nyomásgyakorlás eszközévé. A Caracas és Washington közötti fokozott feszültség közepette Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Moszkva „korlátlan támogatásáról és szolidaritásáról” biztosította a venezuelai vezetést Yván Gillel folytatott hétfői telefonbeszélgetésén. 

A miniszterek mély aggodalmukat fejezték ki a washingtoni vezetés cselekedeteinek eszkalációja kapcsán a karibi térségben, ami súlyos következményekkel járhat a régióban és veszélyeztetheti a nemzetközi hajóforgalmat is

 – ismertette a moszkvai diplomáciai tárca, hozzátéve, hogy a miniszterek megállapodtak a szoros kétoldalú együttműködés folytatásában és abban, hogy lépéseiket összehangolják a nemzetközi porondon, különösen, ami az ENSZ-t illeti. 

A világszervezet Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését kedden hívják össze az amerikai-venezuelai feszültség kiéleződése miatt. A tanácskozást Caracas kezdeményezte Moszkva és Peking támogatásával. Az Egyesült Államok hadserege szeptemberben kezdte meg műveleteit a karibi térség és a Csendes-óceán keleti részén áthaladó, Washington állítása szerint kábítószert csempésző hajók ellen. 

Az amerikai elnök mindemellett azzal az indokkal rendelte el az olajszállító tartályhajókra vonatkozó blokádot, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnök kormánya a kábítószer-terrorizmus, az emberkereskedelem, valamint gyilkosságok és emberrablások finanszírozására használja fel a dél-amerikai ország olajbevételeit. 

Maduro tagadja ezt, és szerinte Washington csak azért fenyegetőzik, mert hatalomváltást akar Caracasban, majd „gyarmatosítani szeretné Venezuelát, hogy elvegye a fő bevételi forrásának számító olaját, továbbá a földgázát, az aranyát és az egyéb ásványkincseit is”.

Az Egyesült Államok megtartja a Venezuelától lefoglalt olajat és az érintett olajszállító hajókat

 – közölte Donald Trump amerikai elnök újságírói kérdésre válaszolva hétfőn a floridai Mar-a-Lagóban.

Az elnök szerint az Egyesült Államok a lefoglalt olajat „megtarthatja vagy eladhatja", és az akár a stratégiai tartalékokat is gyarapíthatja. Arra a kérdésre, hogy a fokozódó nyomás célja-e Maduro megbuktatása, Trump azt mondta: „valószínűleg igen… ez rajta múlik". Trump a Reutersnek adott nyilatkozatában úgy fogalmazott: „okos lenne", ha Nicolás Maduro venezuelai elnök távozna a hatalomból.

Borítókép: Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és Venezuela elnöke, Nicolás Maduro (Fotó: AFP)

