Fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet északnyugat felől kedden – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Fordulat jön az időjárásban, mutatjuk, mire számíthat kedden
Ez azt jelenti, hogy nagyrészt erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, de délután északkelet felől elkezd vékonyodni a felhőzet. Elszórtan alakulhat ki eső, záporeső – főként az ország nyugati felén, kétharmadán. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, a front mentén átmenetileg erős lökések is lehetnek. Kedden délelőtt a Nyugat-Dunántúlon, míg estétől néhol északkeleten erősödhet meg az északi, északkeleti szél.
További Belföld híreink
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 2 és 7 fok között várható, de a szélvédett fagyzugokban 0 fok alá is hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a tartósan borult vagy csapadékos részeken ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!