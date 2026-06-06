Mutatjuk Magyar Péter újabb átverését: tényleg 40 százalékkal csökkenne a képviselők fizetése?

Trükk az érdemi fizetéscsökkentés

A 40 százalékos csökkenés tehát az alapilletményre vonatkozó matematikai különbségből ered, azonban a tényleges jövedelemre vetítve a hatás differenciált.

A rendszer logikája alapján:

a 0 bizottsági tagsággal rendelkező képviselők esetében a legnagyobb, közel 40 százalékos csökkenés jelenhet meg,

az 1 bizottságban dolgozó képviselők esetében már kisebb a csökkenés mértéke,

a 2 vagy több bizottságban, illetve a törvényalkotási bizottságban dolgozók esetében a csökkenés tovább mérséklődik, a 10–20 százalékos sávban mozog.

A törvényjavaslat indokolása ezt a képet részben maga is visszaigazolja, amikor kimondja:

a képviselői tiszteletdíj a javaslat alapján 10 százaléktól 35 százalékos mértékig csökken.

Ez a megfogalmazás lényeges, mert nem egységes 40 százalékos csökkenésről beszél, hanem egy széles sávot jelöl meg, amely a képviselői tisztségek függvényében változik. Vagyis maga a javaslat szövegezése is lebuktatja a Tisza Párt képviselőit, akik hatalmas fizetéscsökkentésről beszélnek.

A strukturális következmény: nem minden képviselő „alap szinten” marad

A bizottsági struktúra alapján az „alap státuszú” képviselők – tehát akik nem vesznek részt bizottsági munkákban – erős kisebbségben vannak.

A számok szerint:

a képviselők kevesebb mint 20 százaléka nem rendelkezik bizottsági tagsággal,

a képviselők túlnyomó többsége már eleve magasabb díjazási kategóriába kerül.

Ez azt jelenti, hogy a kommunikációban kiemelt „40 százalékos csökkentés” valójában egy szűkebb csoportra értelmezhető leginkább, míg a parlamenti többség esetében a hatás ettől eltér.