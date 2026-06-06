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Drónok, rakéták és megtorlás: ismét kiéleződött a helyzet a Hormuzi-szorosnál

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Újra a fegyvereké a főszerep az Egyesült Államok és Irán között. A kölcsönös támadások a tűzszünet ellenére sem csillapodnak, miközben a Hormuzi-szoros körüli feszültség tovább növeli a bizonytalanságot a Közel-Keleten és a világ energiapiacain.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 11:15
Nyersolajszállító tartályhajó (Fotó: AFP)
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Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) közölte, hogy ezt követően amerikai csapás érte az iráni partvidéken, Goruk térségében és a Kesm-szigeten működő radarállomásokat, hogy megelőzzék a további támadásokat.

Az iráni állami IRIB hírügynökség szerint Teherán válaszul ballisztikus rakétákat indított két kuvaiti amerikai légibázis, valamint az amerikai haditengerészet bahreini létesítményei ellen. A CENTCOM tájékoztatása szerint a hét rakétából hatot elfogtak, egy pedig nem érte el a célját.

A fejlemények néhány nappal azután történtek, hogy az Egyesült Államok és Irán ismét csapásokat mért egymásra, ami tovább növelte a már amúgy is törékeny tűzszünet körüli feszültséget – számolt be róla a BBC.

Közben helyi hatóságok arról számoltak be, hogy szerdán egy ember meghalt, több mint hatvanan pedig megsérültek a kuvaiti nemzetközi repülőtér elleni dróntámadásban. Az Iráni Forradalmi Gárda tagadta a felelősségét, és azt állította, hogy a károkat egy amerikai elfogórakéta hibája okozta.

A CENTCOM ezt visszautasította, és úgy fogalmazott, hogy a repülőtér elleni támadás szándékos és indokolatlan volt. A forradalmi gárda korábban arról tájékoztatott, hogy az Öböl térségében található amerikai támaszpontokat az iráni olajszállító hajó és a Kesm-sziget ellen végrehajtott amerikai csapások megtorlásaként támadta.

A támadások idején az amerikai–iráni tűzszüneti tárgyalások is megtorpantak, és nem történt előrelépés a háborút lezáró megállapodás felé.

A jelenlegi konfliktus február végén éleződött ki, amikor az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat hajtott végre Irán ellen. Teherán válaszul támadásokat indított Izrael és az amerikai szövetségesek ellen, valamint gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgázszállításának mintegy ötöde halad át. A lépés jelentős olajár-emelkedést váltott ki a világpiacon.

Bár április elején tűzszünet született, az Egyesült Államok fenntartotta az iráni kikötők blokádját. Donald Trump amerikai elnök szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a felek végleges megállapodásra nem jutnak.

 

Borítókép: Nyersolajszállító tartályhajó (Fotó: AFP)

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