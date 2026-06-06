Drónok, rakéták és megtorlás: ismét kiéleződött a helyzet a Hormuzi-szorosnál

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) közölte, hogy ezt követően amerikai csapás érte az iráni partvidéken, Goruk térségében és a Kesm-szigeten működő radarállomásokat, hogy megelőzzék a további támadásokat.

Az iráni állami IRIB hírügynökség szerint Teherán válaszul ballisztikus rakétákat indított két kuvaiti amerikai légibázis, valamint az amerikai haditengerészet bahreini létesítményei ellen. A CENTCOM tájékoztatása szerint a hét rakétából hatot elfogtak, egy pedig nem érte el a célját.

A fejlemények néhány nappal azután történtek, hogy az Egyesült Államok és Irán ismét csapásokat mért egymásra, ami tovább növelte a már amúgy is törékeny tűzszünet körüli feszültséget – számolt be róla a BBC.

Közben helyi hatóságok arról számoltak be, hogy szerdán egy ember meghalt, több mint hatvanan pedig megsérültek a kuvaiti nemzetközi repülőtér elleni dróntámadásban. Az Iráni Forradalmi Gárda tagadta a felelősségét, és azt állította, hogy a károkat egy amerikai elfogórakéta hibája okozta.

A CENTCOM ezt visszautasította, és úgy fogalmazott, hogy a repülőtér elleni támadás szándékos és indokolatlan volt. A forradalmi gárda korábban arról tájékoztatott, hogy az Öböl térségében található amerikai támaszpontokat az iráni olajszállító hajó és a Kesm-sziget ellen végrehajtott amerikai csapások megtorlásaként támadta.