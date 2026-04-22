A teljes tűzszünetnek az iráni konfliktusban csak akkor van értelme, ha azt nem sértik meg az Iszlám Köztársaság kikötőinek amerikai tengeri blokádjával. A Hormuzi-szoros újranyitása lehetetlen „a tűzszünet ilyen kirívó megsértése mellett” – írta Mohammed Bákir Kalibaf.
Irán nem nyitja meg a Hormuzi-szorost, amíg az amerikaiak blokkolják kikötőit
Irán nem nyitja meg a Hormuzi-szorost, amíg az amerikaiak blokkolják kikötőit – közölte az ország főtárgyalója és parlamenti elnöke az X-en szerdán.
Hozzátette: a zárlat feloldása mellett „gátat kell vetni a cionisták minden fronton folytatott háborús uszításának is”.
Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be a szerdán lejáró tűzszünet határozatlan idejű meghosszabbítását, azzal indokolva a döntést, hogy több időt akar adni a diplomáciának. Az eredetileg a hét elejére Iszlámábádba tervezett új tárgyalási fordulót határozatlan időre elhalasztották.
Borítókép: A Brit Királyi Haditengerészet irányított rakétákkal felszerelt HMS Duncan rombolója (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP)
