Borítókép: Forrás: Neptun
Elsüllyedt a vízibicikli három fiúval, csak ketten értek partot
Tragédiába torkollott három fiatalkorú fiú vízibiciklizése a hejőkeresztúri Debreceni-tónál, amikor a járművük a parttól több tíz méterre hirtelen süllyedni kezdett. Bár két fiatalnak sikerült épségben partot érnie, harmadik társuk elmerült a vízben, és a helyszínre riasztott kutatóbúvárok már csak a fiú holttestét tudták felszínre hozni.
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