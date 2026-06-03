Megszólalt a rendőrség a reggeli tragikus balesetről, amelyben a kollégájukat veszítették el

A Magyar Nemzet az ügyben megkereste a rendőrséget, hogy a tragédia részleteiről informálódjon. Rövid válaszában a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság az alábbit közölte:
Kollégánk motoros rendőrként teljesített szolgálatot Méhkerék közelében, amikor egy személyautóval ütközött.
A fiatal rendőr tragédiájáról egyelőre tehát nem lehet sokkal többet tudni. Korábban azonban a belügyminiszter is megszólalt az ügyben, erről is beszámoltunk.
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