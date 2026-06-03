Megerőszakolta, majd megölte a 11 éves kislányt a szabolcsi férfi, miután megtudta, hogy gyermeket vár tőle

Az ítélet ellen a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a bíróság döntése törvényes és megalapozott az emberölés vonatkozásában. A szexuális erőszak és szexuális visszaélés azonban a vádlott családban betöltött szerepére és befolyására figyelemmel jóval súlyosabban minősül. Erre is tekintettel a társadalom védelme érdekében a kiszabott életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés tettarányos, ezért

a büntetés enyhítésére irányuló védelmi fellebbezések nem lehetnek eredményesek.

Másodfokon az ügyben a Debreceni Ítélőtábla dönt.