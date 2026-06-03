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Megerőszakolta, majd megölte a 11 éves kislányt a szabolcsi férfi, miután megtudta, hogy gyermeket vár tőle

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Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a bíróság azt a férfit, aki szexuálisan bántalmazta, majd megfojtotta a 11 éves kislányt. A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az ítélet helybenhagyását indítványozta.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 06. 03. 16:08
rendőrautó
illusztráció Forrás: Pexels
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Szeptemberben aztán kórházi kezelésre kísérte a kislányt, akivel utána sétálni mentek. Időközben a férfi megivott egy üveg bort is, majd egy elhagyatott, erdős területen szexuális cselekményt végzett a sértettel. A kislány megemlítette a vádlottnak, hogy terhes, és a gyermeküket meg kívánja tartani. A férfi ettől haragra gerjedt, ököllel arcon ütötte, majd megfojtotta.

A Nyíregyházi Törvényszék a vádlottat aljas indokból, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette, szexuális erőszak bűntette, valamint szexuális visszaélés bűntette miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Megállapította, hogy a vádlott legkorábban 25 év múlva bocsátható feltételes szabadságra.

Az ítélet ellen a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a bíróság döntése törvényes és megalapozott az emberölés vonatkozásában. A szexuális erőszak és szexuális visszaélés azonban a vádlott családban betöltött szerepére és befolyására figyelemmel jóval súlyosabban minősül. Erre is tekintettel a társadalom védelme érdekében a kiszabott életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés tettarányos, ezért 

a büntetés enyhítésére irányuló védelmi fellebbezések nem lehetnek eredményesek.

Másodfokon az ügyben a Debreceni Ítélőtábla dönt.

 

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