A sértett a vasúti pályaudvarra akart menni, de a vádlott továbbra is kísérte, és szóval tartotta. Amikor a sértett egyedül akart menni, fenyegető hangnemben rászólt, hogy adja át a mobiltelefonját és a pénzét, egyidejűleg ököllel arcon ütötte. Az ütés erejétől a sértett térdre esett, és átadta a telefonját, a készpénzt viszont megtartotta. A vádlott azonban ismét fenyegetőleg azt követelte, hogy pénzt is adjon, így a sértett, tartva az újabb erőszaktól, a nála lévő tízezer forintot odaadta.
Éppen a pályaudvarra tartott a miskolci éjszakában a férfi, és bár mindent megtett, hogy épségben megússza, nem sikerült
Rablás bűntette és más bűncselekmény miatt vádat emelt egy férfi ellen a Miskolci Járási Ügyészség, mert hajnalban az utcán alkalmi ismerősét súlyosan bántalmazta és kirabolta.
További Belföld híreink
A sértett nyolc napon túli gyógytartamú sérülést szenvedett el. Az ügyészség a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!