Éppen a pályaudvarra tartott a miskolci éjszakában a férfi, és bár mindent megtett, hogy épségben megússza, nem sikerült

A sértett a vasúti pályaudvarra akart menni, de a vádlott továbbra is kísérte, és szóval tartotta. Amikor a sértett egyedül akart menni, fenyegető hangnemben rászólt, hogy adja át a mobiltelefonját és a pénzét, egyidejűleg ököllel arcon ütötte. Az ütés erejétől a sértett térdre esett, és átadta a telefonját, a készpénzt viszont megtartotta. A vádlott azonban ismét fenyegetőleg azt követelte, hogy pénzt is adjon, így a sértett, tartva az újabb erőszaktól, a nála lévő tízezer forintot odaadta.