Ezt lehet eddig tudni a fideszes és szocialista politikusokat is érintő korrupciós botrányról

Az ügyben az első gyanúsítottakat 2024 március elején fogták el, akik közül többen beszélni kezdtek, így jutottak el a nyomozó ügyészek az óbudai polgármesterig, Kiss Lászlóig és volt alpolgármesteréig.

A „láthatatlan” ember

Molnár Zsolt egyébként a zuglói parkolási botrányban is vádlott. Annak az ügynek a koronatanúja, Fuzik Zsolt szerint Molnár és több baloldali politikus összesen háromszázmillió forint vesztegetési pénzhez jutottak hozzá. Fuzik a vallomásában kitért egy titokzatos, sokáig láthatatlan emberre, egy bizonyos Z. Zsoltra is, akit a fővárosi parkfenntartási biznisz kulcsfigurájának tartanak. A Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosát 2024 márciusában tartóztatták le, a hatóság őt és társait számlagyáras bűnszervezet létrehozásával, milliárdos, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolja. Ez az az ügy, amelyben az egyik luxusautóban egymillió eurót találtak.

Molnár nem bízott a koronatanúban

Fuzik elmondta, hogy Z. Zsoltra Molnár Zsolt lefizetésére volt szüksége. Fuzik vallomása szerint ugyanis Molnár Zsolt kezdetben bizalmatlan volt vele, a pénzátadást ezért Z. Zsolt segítségével, közvetítésével akarták lebonyolítani, akit mindketten jól ismertek. A tervezett találkozók végül mégis meghiúsultak. A vallomásrészletek alapján nem világos, hogy Fuzik Zsolt miért nem tudott találkozni a közvetítővel, vagyis Z. Zsolttal, ám később a volt MSZP-s országgyűlési képviselő állítólag maga jelentkezett Fuziknál.

Beszélni kezdett a parkfenntartási biznisz kulcsfigurája

Fuzikhoz hasonlóan információink szerint Z. Zsolt is összefonódott baloldali és jobboldali politikusokkal, valamint budapesti önkormányzatokkal. Az érintett kerületek közé tartozik többek között Újbuda, Zugló, a II. kerület, Újpest és Óbuda is. Sajtóinformációk szerint az óbudai polgármester és társai korrupciós ügyében nyomozó Központi Nyomozó Főügyészség egy parkfenntartási, kertészeti munkákról szóló szerződést is elvitt az önkormányzattól az egyik kutatás során. Úgy tudjuk, Z. Zsolt több személyre is terhelő vallomást tett.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester és Kiss László óbudai polgármester (Fotó: Metropol)