Egyre megosztottabb Európa abban, hogy továbbra is adjon-e uniós védelmét a katonakorú ukránoknak

Az ideiglenes védelemről szóló, jelenleg is érvényes irányelv lehetővé teszi, hogy az ukránok egyéni menedékkérelem benyújtása nélkül éljenek, dolgozzanak, valamint lakhatási, egészségügyi és oktatási ellátásokhoz jussanak az Európai Unióban. A portál adatai szerint 2025 decemberében mintegy 4,35 millió ember részesült ebben a védelemben, a legtöbb érintettet Németország, Lengyelország és Csehország fogadta be.

Azonban, mint rámutattak: a jelenlegi rendszer 2027. március 4-én lejár. – Az Európai Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy kezdjék meg az érintettek hosszabb távú tartózkodási jogállás felé terelését, bár ebben az egyes országok eltérő ütemben haladnak.

Ha egyetlen csoportot kizárnának a védelemből, miközben mások továbbra is részesülnének benne, az jelentős változást jelentene ahhoz képest, ahogyan az EU a háború első heteitől kezdve értelmezte és alkalmazta ezt a rendszert. A tagállami miniszterek várhatóan a következő hónapokban ismét napirendre tűzik a kérdést, miközben továbbra sem született döntés arról, milyen formában hosszabbítsák meg a rendszert a hatodik évre – írták.

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