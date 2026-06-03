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Egyre megosztottabb Európa abban, hogy továbbra is adjon-e uniós védelmét a katonakorú ukránoknak

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Európa-szerte nő a bizonytalanság, hogy a katonakorú ukrán férfiakat továbbra is megtartsák abban a menekültvédelmi rendszerben, amely 2022 óta millióknak biztosított menedéket. A kérdés mára az Európai Unió döntéshozatalának középpontjába került – adta hírül az angol nyelvű Brusselssignal.eu.

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2026. 06. 03. 7:01
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Az ideiglenes védelemről szóló, jelenleg is érvényes irányelv lehetővé teszi, hogy az ukránok egyéni menedékkérelem benyújtása nélkül éljenek, dolgozzanak, valamint lakhatási, egészségügyi és oktatási ellátásokhoz jussanak az Európai Unióban. A portál adatai szerint 2025 decemberében mintegy 4,35 millió ember részesült ebben a védelemben, a legtöbb érintettet Németország, Lengyelország és Csehország fogadta be.

Azonban, mint rámutattak: a jelenlegi rendszer 2027. március 4-én lejár. – Az Európai Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy kezdjék meg az érintettek hosszabb távú tartózkodási jogállás felé terelését, bár ebben az egyes országok eltérő ütemben haladnak. 

Ha egyetlen csoportot kizárnának a védelemből, miközben mások továbbra is részesülnének benne, az jelentős változást jelentene ahhoz képest, ahogyan az EU a háború első heteitől kezdve értelmezte és alkalmazta ezt a rendszert. A tagállami miniszterek várhatóan a következő hónapokban ismét napirendre tűzik a kérdést, miközben továbbra sem született döntés arról, milyen formában hosszabbítsák meg a rendszert a hatodik évre – írták.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

 

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