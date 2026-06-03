A parlamenti képviselők fizetéséről sem mondott igazat Magyar Péter
Bár Magyar Péter drasztikus képviselői bércsökkentésről beszél, a Tisza törvényjavaslata egészen más képet mutat. A benyújtott előterjesztés szerint az alapilletmény ugyan valóban 40 százalékkal csökkenne, a bizottsági helyekhez kapcsolódó juttatások viszont jelentősen nőnének, így a honatyák tényleges keresete korántsem esne akkorát, mint amiről a kormányfő beszélt. A változtatás haszonélvezői ráadásul a bizottsági helyek többségét elfoglaló tiszás képviselők lennének. A kormányfő csúsztatására a Tisza javára visszalépő Jámbor András is felhívta a figyelmet.
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