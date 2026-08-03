Mint ismert, hétfőn délelőtt ért véget a parlamenti pártok frakcióvezetői, Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter részvételével tartott egyeztetés. A találkozóról kikerülő képek alapján a miniszterelnök és az ideiglenes köztársasági elnök a négy parlamenti párt frakcióvezetőjével szemben ülve egyeztettek. Az ülésen jelen volt Rétvári Bence (KDNP), Bujdosó Andrea (Tisza), Bóka János (Fidesz) és Toroczkai László (Mi Hazánk).
Bóka János: A kormány nem háríthatja át az energiabiztonságért viselt felelősséget
A miniszterelnökkel és a parlamenti frakcióvezetőkkel folytatott egyeztetés után Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: a magyar energiabiztonságért kizárólag a kormány viseli a felelősséget, ezt nem lehet másokra hárítani. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője eközben azzal bírálta a Tisza-kormányt, hogy az előre ismert kockázatok ellenére nem készült fel a kialakult helyzetre, és szerinte a frakcióközi egyeztetés sem a nemzeti összefogásról, hanem a politikai támadásokról szólt.
Borítókép: Soha nem látott aszály a Dunán (Fotó: Mirkó István)
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