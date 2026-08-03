Bóka János: A kormány nem háríthatja át az energiabiztonságért viselt felelősséget

Mint ismert, hétfőn délelőtt ért véget a parlamenti pártok frakcióvezetői, Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter részvételével tartott egyeztetés. A találkozóról kikerülő képek alapján a miniszterelnök és az ideiglenes köztársasági elnök a négy parlamenti párt frakcióvezetőjével szemben ülve egyeztettek. Az ülésen jelen volt Rétvári Bence (KDNP), Bujdosó Andrea (Tisza), Bóka János (Fidesz) és Toroczkai László (Mi Hazánk).