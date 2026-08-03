fővárosi közgyűlésmol bubipodmaniczky mozgalombudapestgogál józsef

Elindult a megújult Mol Bubi, de a BudapestGO-s kedvezményekre még várni kell

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Elindult hétfőn a megújult Mol Bubi közbringarendszer, azonban a BudapestGO-bérleteseknek korábban megígért automatikus kedvezmények egy része továbbra sem érhető el. A Fővárosi Közgyűlés által még 2025-ben elfogadott havi tíz ingyenes utazás egyelőre csak kuponos rendszerben lesz igénybe vehető, a teljesen automatikus megoldás pedig a tervek szerint csak 2027 elején indul el.

Gábor Márton
2026. 08. 03. 14:33
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A politikus felidézte: frakciójuk kezdeményezésére döntött úgy a közgyűlés, hogy a legalább harmincnapos BudapestGO-bérlet mellé automatikusan havi tíz alkalommal, legfeljebb harminc perces ingyenes Mol Bubi-használat járjon, elősegítve a közösségi közlekedés és a kerékpározás integrációját. A BKK azonban ezt a fejlesztést nem tudta időben megvalósítani, ezért átmeneti megoldásként vezeti be a kuponos rendszert.

Gál József arra is felhívta a figyelmet, hogy az elektromos Bubik akkumulátorait a BKK nem a 17 és 22 óra közötti esti csúcsidőszakban tölti majd, hanem a villamosenergia-rendszer szempontjából kedvezőbb, kisebb terhelésű időszakokban.

Borítókép: Mol Bubi (Fotó: Havran Zoltán/Világgazdaság)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szentesi Zöldi László
idezojelektisza

Hárompárti fogócska

Szentesi Zöldi László avatarja

A nemzeti erők különböző csoportjainak, pártjainak meg kell keresniük a közös mezőt, mert jelenleg úgy tűnik, hogy a közeljövőben szükségük lehet egymásra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu