Elindult a megújult Mol Bubi, de a BudapestGO-s kedvezményekre még várni kell

A politikus felidézte: frakciójuk kezdeményezésére döntött úgy a közgyűlés, hogy a legalább harmincnapos BudapestGO-bérlet mellé automatikusan havi tíz alkalommal, legfeljebb harminc perces ingyenes Mol Bubi-használat járjon, elősegítve a közösségi közlekedés és a kerékpározás integrációját. A BKK azonban ezt a fejlesztést nem tudta időben megvalósítani, ezért átmeneti megoldásként vezeti be a kuponos rendszert.

Gál József arra is felhívta a figyelmet, hogy az elektromos Bubik akkumulátorait a BKK nem a 17 és 22 óra közötti esti csúcsidőszakban tölti majd, hanem a villamosenergia-rendszer szempontjából kedvezőbb, kisebb terhelésű időszakokban.