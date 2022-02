Vallomás: Molnár Zsolt 40 millió forint vesztegetési pénzt vett át az Olimpia parkban

A Magyar Nemzet információi szerint a költségvetési csalással gyanúsított Fuzik Zsolt 2021 őszén vádalkut kötött a nyomozókkal és több általa ismert, politikusokat érintő bűncselekményről is beszámolt. A férfi vállalta a hazugságvizsgálatot, a poligráf szerint igazat mondott, amikor a vesztegetésekről vallott.

Mint ismert, Fuzik Zsolt is azon gyanúsítottak között van, akikre 2021 nyarán csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanújával, a hatóságok szerint társaival 19 milliárd forint értékben állítottak ki fiktív számlákat. A hamis dokumentumok a SYS IT Services Kft.-nél és a hozzá kapcsolódó gazdasági társaságoknál keletkeztek. A számlák segítségével a csalók a saját jövedelmüket növelték és a vesztegetési pénzeket is így fizették. Fuzik vallomásaiból olyan kép bontakozik ki, hogy a férfi afféle intéző volt a cégcsoporton belül, akire a főnökei a piszkos munkát, a vesztegetési pénzek átadását bízták más feladatok között.