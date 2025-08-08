Újabb információk szivárogtak ki: Így áll a Fidesz és a Tisza Párt versenye

A közvélemény-kutatások vegyes képet mutatnak arról, hogy a Fidesz–KDNP vagy a Tisza Párt vezeti a pártok versenyét. Orbán Viktor Tusnádfürdőn egy belső felmérésre hivatkozva közölte, ha most vasárnap lennének a választások, nyolcvan választókerület is a kormánypártoké lehetne. Az Index megszerezte a kormányfő által hivatkozott adatsor több részletét. Ezúttal a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 5-ös, valamint a Budapest 6-os egyéni választókerületre vonatkozó számokat mutatták be.

Urnabontás (Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség)

A Mátészalka központú, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 5-ös számú egyéni választókerületben a kutatás alapján a Fidesz-KDNP vezet, habár a 2022-es eredményéhez képest jócskán meggyengült. A sorrend jelenleg:

Fidesz-KDNP – 39,7 százalék

Tisza Párt – 32 százalék

Mi Hazánk – 4,4 százalék

Demokratikus Koalíció – 2,9 százalék

Jobbik – 1,7 százalék

MSZP – 0,8 százalék

Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 0,6 százalék

Momentum – 0,5 százalék

LMP – 0,1 százalék

Párbeszéd – 0,1 százalék

Más pártokra a megkérdezettek 0,4 százaléka szavazna, a „nem mondja meg, nem menne el” csoport 5 százalékot, a „nem tudja, bizonytalan” réteg 11,9 százalékot tesz ki a kutatásban. A felmérés 500 fő megkérdezésével, CATI-módszerrel (telefonos megkérdezés) készült 2025 júliusában.

A szabolcsi 5-ös választókerületben 2022-ben óriási fölénnyel nyert a Fidesz-KDNP jelöltje, Kovács Sándor.

A 64,79 százalékos eredmény jelentősen felülmúlta a második helyezett, hatpárti ellenzéki támogatású Földi István 24,58 százalékát. A Mi Hazánk politikusa, Apáti István 9,15 százalékot kapott. A választókerületben a Fidesz listás eredménye – 68,29 százalék – még Kovács Sándor támogatottsági arányát is felülmúlta.

Teljesen más a helyzet Budapest 6-os számú egyéni választókerületében ahol a kutatás alapján a Tisza Párt vezet:

Tisza Párt – 34,9 százalék

Fidesz-KDNP – 26,6 százalék

Demokratikus Koalíció – 7,2 százalék

Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 5,9 százalék

Momentum – 4,3 százalék

MSZP – 3,8 százalék

Mi Hazánk – 2,8 százalék

Jobbik – 2,5 százalék

Párbeszéd – 2 százalék

LMP – 1,6 százalék

A jelentős részben zuglói választókerületből az egyéni jelöltekre is készítettek mérést, ez alapján a Tisza egyelőre ismeretlen jelöltje 31,2 százalékot kapna, miközben Hadházy Ákos, a választókerület jelenlegi képviselője 29,1 százalékot. A kormánypárti Borbély Ádámot 26,4 százalékra mérték. A Mi Hazánk jelöltje 3,3 százalékra számíthatna. A más jelöltet támogatók és a válaszmegtagadók, bizonytalanok, rejtőzködők aránya 7,2 százalék.