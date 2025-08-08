Rendkívüli

Orbán Viktor: Olyan családbarát politikát csinálunk, aminek köszönhetően a vágyott gyermekek megszületnek

Fidesz-KDNPDemokratikus KoalícióSzabolcs

Újabb információk szivárogtak ki: Így áll a Fidesz és a Tisza Párt versenye

Ezúttal Budapest és Szabolcs vármegye egy-egy választókerülete került górcső alá.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 6:58
urna, szavazás MTI/Veres Nándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A közvélemény-kutatások vegyes képet mutatnak arról, hogy a Fidesz–KDNP vagy a Tisza Párt vezeti a pártok versenyét. Orbán Viktor Tusnádfürdőn egy belső felmérésre hivatkozva közölte, ha most vasárnap lennének a választások, nyolcvan választókerület is a kormánypártoké lehetne. Az Index megszerezte a kormányfő által hivatkozott adatsor több részletét. Ezúttal a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 5-ös, valamint a Budapest 6-os egyéni választókerületre vonatkozó számokat mutatták be.

Győr, 2024. június 9. Urnabontás az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban kialakított 7. szavazókörben 2024. június 9-én. MTI/Krizsán Csaba
Urnabontás (Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség)

A Mátészalka központú, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 5-ös számú egyéni választókerületben a kutatás alapján a Fidesz-KDNP vezet, habár a 2022-es eredményéhez képest jócskán meggyengült. A sorrend jelenleg:

  • Fidesz-KDNP – 39,7 százalék
  • Tisza Párt – 32 százalék
  • Mi Hazánk – 4,4 százalék
  • Demokratikus Koalíció – 2,9 százalék
  • Jobbik – 1,7 százalék
  • MSZP – 0,8 százalék
  • Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 0,6 százalék
  • Momentum – 0,5 százalék
  • LMP – 0,1 százalék
  • Párbeszéd – 0,1 százalék

Más pártokra a megkérdezettek 0,4 százaléka szavazna, a „nem mondja meg, nem menne el” csoport 5 százalékot, a „nem tudja, bizonytalan” réteg 11,9 százalékot tesz ki a kutatásban. A felmérés 500 fő megkérdezésével, CATI-módszerrel (telefonos megkérdezés) készült 2025 júliusában.

A szabolcsi 5-ös választókerületben 2022-ben óriási fölénnyel nyert a Fidesz-KDNP jelöltje, Kovács Sándor. 

A 64,79 százalékos eredmény jelentősen felülmúlta a második helyezett, hatpárti ellenzéki támogatású Földi István 24,58 százalékát. A Mi Hazánk politikusa, Apáti István 9,15 százalékot kapott. A választókerületben a Fidesz listás eredménye – 68,29 százalék – még Kovács Sándor támogatottsági arányát is felülmúlta.

Teljesen más a helyzet Budapest 6-os számú egyéni választókerületében ahol a kutatás alapján a Tisza Párt vezet:

  • Tisza Párt – 34,9 százalék
  • Fidesz-KDNP – 26,6 százalék
  • Demokratikus Koalíció – 7,2 százalék
  • Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 5,9 százalék
  • Momentum – 4,3 százalék
  • MSZP – 3,8 százalék
  • Mi Hazánk – 2,8 százalék
  • Jobbik – 2,5 százalék
  • Párbeszéd – 2 százalék
  • LMP – 1,6 százalék

A jelentős részben zuglói választókerületből az egyéni jelöltekre is készítettek mérést, ez alapján a Tisza egyelőre ismeretlen jelöltje 31,2 százalékot kapna, miközben Hadházy Ákos, a választókerület jelenlegi képviselője 29,1 százalékot. A kormánypárti Borbély Ádámot 26,4 százalékra mérték. A Mi Hazánk jelöltje 3,3 százalékra számíthatna. A más jelöltet támogatók és a válaszmegtagadók, bizonytalanok, rejtőzködők aránya 7,2 százalék. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Veres Nándor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksör

Az évszázad merénylete

„Az egyiket öklön vágtam az arcommal, a másikat meg térden az orrommal.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu