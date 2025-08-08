Újabb információk szivárogtak ki: Így áll a Fidesz és a Tisza Párt versenye

A közvélemény-kutatások vegyes képet mutatnak arról, hogy a Fidesz–KDNP vagy a Tisza Párt vezeti a pártok versenyét. Orbán Viktor Tusnádfürdőn egy belső felmérésre hivatkozva közölte, ha most vasárnap lennének a választások, nyolcvan választókerület is a kormánypártoké lehetne. Az Index megszerezte a kormányfő által hivatkozott adatsor több részletét. Ezúttal a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 5-ös, valamint a Budapest 6-os egyéni választókerületre vonatkozó számokat mutatták be.
A Mátészalka központú, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 5-ös számú egyéni választókerületben a kutatás alapján a Fidesz-KDNP vezet, habár a 2022-es eredményéhez képest jócskán meggyengült. A sorrend jelenleg:
- Fidesz-KDNP – 39,7 százalék
- Tisza Párt – 32 százalék
- Mi Hazánk – 4,4 százalék
- Demokratikus Koalíció – 2,9 százalék
- Jobbik – 1,7 százalék
- MSZP – 0,8 százalék
- Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 0,6 százalék
- Momentum – 0,5 százalék
- LMP – 0,1 százalék
- Párbeszéd – 0,1 százalék
Más pártokra a megkérdezettek 0,4 százaléka szavazna, a „nem mondja meg, nem menne el” csoport 5 százalékot, a „nem tudja, bizonytalan” réteg 11,9 százalékot tesz ki a kutatásban. A felmérés 500 fő megkérdezésével, CATI-módszerrel (telefonos megkérdezés) készült 2025 júliusában.
A szabolcsi 5-ös választókerületben 2022-ben óriási fölénnyel nyert a Fidesz-KDNP jelöltje, Kovács Sándor.
A 64,79 százalékos eredmény jelentősen felülmúlta a második helyezett, hatpárti ellenzéki támogatású Földi István 24,58 százalékát. A Mi Hazánk politikusa, Apáti István 9,15 százalékot kapott. A választókerületben a Fidesz listás eredménye – 68,29 százalék – még Kovács Sándor támogatottsági arányát is felülmúlta.
Teljesen más a helyzet Budapest 6-os számú egyéni választókerületében ahol a kutatás alapján a Tisza Párt vezet:
- Tisza Párt – 34,9 százalék
- Fidesz-KDNP – 26,6 százalék
- Demokratikus Koalíció – 7,2 százalék
- Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 5,9 százalék
- Momentum – 4,3 százalék
- MSZP – 3,8 százalék
- Mi Hazánk – 2,8 százalék
- Jobbik – 2,5 százalék
- Párbeszéd – 2 százalék
- LMP – 1,6 százalék
A jelentős részben zuglói választókerületből az egyéni jelöltekre is készítettek mérést, ez alapján a Tisza egyelőre ismeretlen jelöltje 31,2 százalékot kapna, miközben Hadházy Ákos, a választókerület jelenlegi képviselője 29,1 százalékot. A kormánypárti Borbély Ádámot 26,4 százalékra mérték. A Mi Hazánk jelöltje 3,3 százalékra számíthatna. A más jelöltet támogatók és a válaszmegtagadók, bizonytalanok, rejtőzködők aránya 7,2 százalék.