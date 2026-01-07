időjáráshavazáshóhelyzet

Állattartók, figyelem! Ezekre mindenképpen ügyeljenek az extrém időjárás alatt!

Az extrém hideg az emberek mellett a szabadban tartott gazdasági állatokra és a házi kedvencekre is veszélyt jelenthet – hívta fel a figyelmet az Orpheus Állatvédő Egyesület, amely ajánlásokat is tett az állattartóknak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 07. 9:09
Fotó: PATRIK STOLLARZ Forrás: AFP
Az egyesület arra hívta fel az állattartók figyelmét, hogy a nagy hidegben kint tartott kedvenceik számára feltétlenül biztosítsanak energiában dús eleséget, továbbá alakítsanak ki az állatoknak szélvédett kuckót, és napközben többször ellenőrizzék az ívóvizes tálakat.

Ügyeljünk az háziállatainkra a hóhelyzet és a fagyos időjárás alatt is (Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA)
Ügyeljünk a háziállatainkra a hóhelyzet és a fagyos időjárás alatt is. Fotó: DPA

 

A hideg idő hatására nem csökken az háziállatok mozgásigénye, így a gazdáik mindennap szánjanak időt a velük végzett sétára, játékra.

Az egyesület vezetője, Seres Zoltán azt is kiemelte: a szabadban kinn teleltetett házi kedvenceket semmiképpen se fürdessék, hiszen ilyenkor a természetes zsíros védőréteg lemosódik, ami csökkenti az állat prémjének természetes szigetelő képességét. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szintén közleményben tájékoztatott arról, hogy Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos koordinálásával a gazdálkodók országszerte segítik szalmaadományokkal a hazai állatmenhelyeken élő, gazdátlan állatokat.

 

Veszélyben az állatok

A tartós hideg időjárás miatt országszerte számos állatmenhelynek jelent problémát, hogy hogyan biztosítsák a legmegfelelőbb körülményeket az ott élő állatoknak. A szalma pedig éppen alkalmas arra, hogy a fagyos, rekordhideg időben is melegen tartsa a gazdátlan állatokat a menhelyeken. A NAK közölte: az ügyben Ovádi Péter egyeztetett Papp Zsolt kamarai elnökkel.

Az országos hálózattal rendelkező, a gazdálkodókkal közvetlen kapcsolatban álló kamara első körben érdeklődött a gazdálkodóknál, hogy van-e lehetőségük felajánlani szalmát menhelyek számára.

Már egy nap alatt számos felajánlás érkezett, a kamara pedig az igényeket is felmérő állatvédelemért felelős kormánybiztossággal és a Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvánnyal közösen koordinálja azt, hogy miként jussanak el a lehető leghamarabb a felajánlások az érintett menhelyekhez – olvasható a kommünikében.

