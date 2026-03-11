Friedrich Merz konzervatív pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és koalíciós partnere, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) komoly vereséget szenvedett a vasárnapi tartományi választáson Baden-Württembergben, írja a Politico.
A németek megbüntetik Merz koalícióját
Egyre nagyobb politikai nyomás nehezedik a Friedrich Merz vezette német kormányra, miután a választók több helyen is megbüntették a kormánykoalíció pártjait. A gazdasági bizonytalanság és a háborús konfliktusok miatti aggodalmak mind erősebben éreztetik hatásukat a német belpolitikában.
Mélyponton a szociáldemokraták
A voksolásból a Zöldek kerültek ki győztesen, miközben az SPD történelmi mélypontra zuhant: a párt mindössze 5,5 százalékot szerzett, ami a második világháború óta a leggyengébb eredménye a tartományban.
Az SPD tartományi listavezetője, Andreas Stoch a választási eredményeket látva, a választás napját „az egyik legsötétebb napnak” nevezte, és elismerte, hogy korábban elképzelhetetlennek tartotta volna, hogy a párt egy számjegyű eredményt érjen el.
A választási kudarcok nem véletlenek: a német gazdaság stagnál, az ipar több kulcsfontosságú ágazata is hanyatlással küzd. Emellett a nemzetközi konfliktusok – köztük az ukrajnai háború és a közel-keleti feszültségek – is növelik a társadalmi bizonytalanságot.
A koalíción belül egyre élesebbek a viták arról, hogyan lehetne újra versenyképessé tenni a német gazdaságot.
A CDU a szociális kiadások csökkentését sürgeti, míg az SPD ragaszkodik a jóléti rendszer fenntartásához, attól tartva, hogy ellenkező esetben elveszíti maradék baloldali szavazóbázisát.
Merz külpolitikája is megosztja a német kormányt és a közvéleményt
Merz támogatásáról biztosította az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai fellépését, miközben az SPD több vezető politikusa bírálta a lépést. A párt elnöke, aki egyben a pénzügyminiszter is, Lars Klingbeil úgy fogalmazott:
Ez nem a mi háborúnk.
A közvélemény-kutatások szerint a német társadalomban is erősödnek a félelmek. Egy felmérés alapján a választók 72 százaléka komoly aggodalommal tekint Európa biztonsági helyzetére, míg 56 százalék attól tart, hogy idős korában nem lesz elegendő anyagi forrása a megélhetéshez.
Az AfD erősödik
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) több tartományban is erősödik.
A párt Baden-Württembergben a harmadik helyen végzett, és a volt keletnémet tartományokban – ahol ősszel tartanak választásokat – a közvélemény-kutatások szerint jelentős előnnyel vezet.
Merz ugyanakkor továbbra is ragaszkodik ahhoz az úgynevezett „tűzfalhoz”, amely kizárja az együttműködést az AfD-vel. A politikai nyomás azonban nő: ha a kormányzó pártok újabb választási vereségeket szenvednek, egyes elemzők szerint a német politikai rendszer egyik alapvető tabuja is meginoghat.
További Külföld híreink
Borítókép: Friedrich Merz német szövetségi kancellár (CDU) (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zelenszkij sorozói veréssel viszik a frontra az embereket Ukrajnában + videó
Kemény jelenetek Ukrajnából.
Tíz nap után sem enyhült a feszültség a Közel-Keleten + videók
Egyre több figyelmeztetés érkezik, a helyzet tovább eszkalálódhat.
Oroszország több ukrajnai várost támadott, halottak és sebesültek is vannak
Az orosz erők csapást mértek Ukrajna második legnagyobb városára, Dnyipróra is.
A Tisza Párt brüsszeli főnöke nem ítélte el a fenyegetést, Irán akár a falig is elmegy
Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zelenszkij sorozói veréssel viszik a frontra az embereket Ukrajnában + videó
Kemény jelenetek Ukrajnából.
Tíz nap után sem enyhült a feszültség a Közel-Keleten + videók
Egyre több figyelmeztetés érkezik, a helyzet tovább eszkalálódhat.
Oroszország több ukrajnai várost támadott, halottak és sebesültek is vannak
Az orosz erők csapást mértek Ukrajna második legnagyobb városára, Dnyipróra is.
A Tisza Párt brüsszeli főnöke nem ítélte el a fenyegetést, Irán akár a falig is elmegy
Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!