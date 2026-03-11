A németek megbüntetik Merz koalícióját

Mélyponton a szociáldemokraták

A voksolásból a Zöldek kerültek ki győztesen, miközben az SPD történelmi mélypontra zuhant: a párt mindössze 5,5 százalékot szerzett, ami a második világháború óta a leggyengébb eredménye a tartományban.

Az SPD tartományi listavezetője, Andreas Stoch a választási eredményeket látva, a választás napját „az egyik legsötétebb napnak” nevezte, és elismerte, hogy korábban elképzelhetetlennek tartotta volna, hogy a párt egy számjegyű eredményt érjen el.

A választási kudarcok nem véletlenek: a német gazdaság stagnál, az ipar több kulcsfontosságú ágazata is hanyatlással küzd. Emellett a nemzetközi konfliktusok – köztük az ukrajnai háború és a közel-keleti feszültségek – is növelik a társadalmi bizonytalanságot.

A koalíción belül egyre élesebbek a viták arról, hogyan lehetne újra versenyképessé tenni a német gazdaságot.

A CDU a szociális kiadások csökkentését sürgeti, míg az SPD ragaszkodik a jóléti rendszer fenntartásához, attól tartva, hogy ellenkező esetben elveszíti maradék baloldali szavazóbázisát.

Merz külpolitikája is megosztja a német kormányt és a közvéleményt

Merz támogatásáról biztosította az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai fellépését, miközben az SPD több vezető politikusa bírálta a lépést. A párt elnöke, aki egyben a pénzügyminiszter is, Lars Klingbeil úgy fogalmazott:

Ez nem a mi háborúnk.

Lars Klingbeil (SPD) német szövetségi pénzügyminiszter (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Bernd von Jutrczenka)

A közvélemény-kutatások szerint a német társadalomban is erősödnek a félelmek. Egy felmérés alapján a választók 72 százaléka komoly aggodalommal tekint Európa biztonsági helyzetére, míg 56 százalék attól tart, hogy idős korában nem lesz elegendő anyagi forrása a megélhetéshez.

Az AfD erősödik

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) több tartományban is erősödik.

A párt Baden-Württembergben a harmadik helyen végzett, és a volt keletnémet tartományokban – ahol ősszel tartanak választásokat – a közvélemény-kutatások szerint jelentős előnnyel vezet.