A németek megbüntetik Merz koalícióját

Egyre nagyobb politikai nyomás nehezedik a Friedrich Merz vezette német kormányra, miután a választók több helyen is megbüntették a kormánykoalíció pártjait. A gazdasági bizonytalanság és a háborús konfliktusok miatti aggodalmak mind erősebben éreztetik hatásukat a német belpolitikában.

Szabó István
Forrás: Politico2026. 03. 11. 4:55
Friedrich Merz német szövetségi kancellár (CDU) Fotó: Michael Kappeler Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Friedrich Merz konzervatív pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és koalíciós partnere, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) komoly vereséget szenvedett a vasárnapi tartományi választáson Baden-Württembergben, írja a Politico.

Merz
Andreas Stoch, az SPD listavezető jelöltje a baden-württembergi tartományi választásokon (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Katharina Kausche)

Mélyponton a szociáldemokraták

A voksolásból a Zöldek kerültek ki győztesen, miközben az SPD történelmi mélypontra zuhant: a párt mindössze 5,5 százalékot szerzett, ami a második világháború óta a leggyengébb eredménye a tartományban.

Az SPD tartományi listavezetője, Andreas Stoch a választási eredményeket látva, a választás napját „az egyik legsötétebb napnak” nevezte, és elismerte, hogy korábban elképzelhetetlennek tartotta volna, hogy a párt egy számjegyű eredményt érjen el.

A választási kudarcok nem véletlenek: a német gazdaság stagnál, az ipar több kulcsfontosságú ágazata is hanyatlással küzd. Emellett a nemzetközi konfliktusok – köztük az ukrajnai háború és a közel-keleti feszültségek – is növelik a társadalmi bizonytalanságot. 

A koalíción belül egyre élesebbek a viták arról, hogyan lehetne újra versenyképessé tenni a német gazdaságot. 

A CDU a szociális kiadások csökkentését sürgeti, míg az SPD ragaszkodik a jóléti rendszer fenntartásához, attól tartva, hogy ellenkező esetben elveszíti maradék baloldali szavazóbázisát.

Merz külpolitikája is megosztja a német kormányt és a közvéleményt

Merz támogatásáról biztosította az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai fellépését, miközben az SPD több vezető politikusa bírálta a lépést. A párt elnöke, aki egyben a pénzügyminiszter is, Lars Klingbeil úgy fogalmazott: 

Ez nem a mi háborúnk.

06 March 2026, Berlin: Lars Klingbeil (SPD), Federal Minister of Finance, leaves the 63rd plenary session of the 21st legislative period in the German Bundestag after the debate on the wealth tax. The main topics of today's session are hospital reform, all-day care and the report on Research and Innovation 2026. Photo: Bernd von Jutrczenka/dpa (Photo by BERND VON JUTRCZENKA / dpa Picture-Alliance via AFP)
Lars Klingbeil (SPD) német szövetségi pénzügyminiszter (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Bernd von Jutrczenka)

A közvélemény-kutatások szerint a német társadalomban is erősödnek a félelmek. Egy felmérés alapján a választók 72 százaléka komoly aggodalommal tekint Európa biztonsági helyzetére, míg 56 százalék attól tart, hogy idős korában nem lesz elegendő anyagi forrása a megélhetéshez.

Az AfD erősödik

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) több tartományban is erősödik

A párt Baden-Württembergben a harmadik helyen végzett, és a volt keletnémet tartományokban – ahol ősszel tartanak választásokat – a közvélemény-kutatások szerint jelentős előnnyel vezet.

 

Friedrich Merz, Boris Pistorius és Lars Klingbeil
Friedrich Merz, Boris Pistorius és Lars Klingbeil  (Fotó: dpa Picture-Alliance/Bernd von Jutrczenka)

Merz ugyanakkor továbbra is ragaszkodik ahhoz az úgynevezett „tűzfalhoz”, amely kizárja az együttműködést az AfD-vel. A politikai nyomás azonban nő: ha a kormányzó pártok újabb választási vereségeket szenvednek, egyes elemzők szerint a német politikai rendszer egyik alapvető tabuja is meginoghat.

Borítókép: Friedrich Merz német szövetségi kancellár (CDU) (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekHunyadi

Recseg a traverz!

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Magyarország az, amely a történelem során a legtöbbet tette Európa védelméért.

