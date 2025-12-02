Rekordmagasságban az AfD népszerűsége Németországban

Rekordmagasságot ért el az Alternative für Deutschland (AfD) támogatottsága az INSA kutatóintézet friss felmérése szerint. A Bild számára készített közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy a patrióta AfD ismét növelni tudta előnyét a CDU–CSU-szövetséggel szemben. Míg a kereszténydemokrata–keresztényszociális unió tovább veszít a pozíciójából, az AfD egyre nagyobb teret hódít. A legutóbbi felméréshez képest a párt népszerűsége egy ponttal emelkedett, és elérte a 27 százalékot, amire az AfD történetében eddig egyszer volt példa, októberben. A CDU–CSU ezzel szemben 24,5 százalékra csúszott vissza. A két párt közötti különbség most 2,5 pont – a felmérés kezdete óta a legnagyobb.

Az INSA felmérése lesújtó a németországi baloldal számára, de a kormánykoalíció egészére nézve is. Az SPD tovább zuhan, 14,5 százalékra esett vissza, így ma a CDU–CSU és a szociáldemokraták együtt mindössze 39 százalékot érnének el a Bundestag-választásokon. A Zöldek és a Linke, vagyis a szélsőbaloldal egyik pártja megtartotta a korábbi támogatottságát, 11, illetve 10,5 százalékos szinten. A többi kisebb párt nem jutna be a német szövetségi parlamentbe.

Az AfD új csúcsa a közvélemény-kutatásban fordulópontot jelent a CDU–CSU számára. A CDU vezetője, Friedrich Merz kancellár visszaesett a politikusok rangsorában, most a 18. helyen áll. Thorsten Frei, a szövetségi kancellária vezetője szintén népszerűtlenebb lett, Carsten Linnemann főtitkár pedig kicsúszott az első tízből. Az AfD társelnöke, Alice Weidel viszont javítani tudott, feljött a kilencedik helyre. Az élen továbbra is Boris Pistorius védelmi miniszter áll.

