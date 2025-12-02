AfDINSAAlternative für Deutschland

Rekordmagasságban az AfD népszerűsége Németországban

Növelni tudta előnyét a német pártversenyben az AfD, amelynek támogatottsága elérte a 27 százalékos szintet, miközben a kormánykoalíció vezető erejének, a CDU–CSU-nak csökkent a népszerűsége, jelenleg 24,5 százalékon áll. Ekkora előnye a patrióta jobboldali pártnak még soha nem volt az uniópártokkal szemben. Az INSA kutatóintézet felméréséből az is kiderül, hogy Friedrich Merz kancellár a politikusok rangsorában a 18. helyen áll, míg Alice Weidel, az AfD vezetője a kilencedik helyre jött fel.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 15:12
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rekordmagasságot ért el az Alternative für Deutschland (AfD) támogatottsága az INSA kutatóintézet friss felmérése szerint. A Bild számára készített közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy a patrióta AfD ismét növelni tudta előnyét a CDU–CSU-szövetséggel szemben. Míg a kereszténydemokrata–keresztényszociális unió tovább veszít a pozíciójából, az AfD egyre nagyobb teret hódít. A legutóbbi felméréshez képest a párt népszerűsége egy ponttal emelkedett, és elérte a 27 százalékot, amire az AfD történetében eddig egyszer volt példa, októberben. A CDU–CSU ezzel szemben 24,5 százalékra csúszott vissza. A két párt közötti különbség most 2,5 pont – a felmérés kezdete óta a legnagyobb.

Az INSA felmérése lesújtó a németországi baloldal számára, de a kormánykoalíció egészére nézve is. Az SPD tovább zuhan, 14,5 százalékra esett vissza, így ma a CDU–CSU és a szociáldemokraták együtt mindössze 39 százalékot érnének el a Bundestag-választásokon. A Zöldek és a Linke, vagyis a szélsőbaloldal egyik pártja megtartotta a korábbi támogatottságát, 11, illetve 10,5 százalékos szinten. A többi kisebb párt nem jutna be a német szövetségi parlamentbe.

Az AfD új csúcsa a közvélemény-kutatásban fordulópontot jelent a CDU–CSU számára. A CDU vezetője, Friedrich Merz kancellár visszaesett a politikusok rangsorában, most a 18. helyen áll. Thorsten Frei, a szövetségi kancellária vezetője szintén népszerűtlenebb lett, Carsten Linnemann főtitkár pedig kicsúszott az első tízből. Az AfD társelnöke, Alice Weidel viszont javítani tudott, feljött a kilencedik helyre. Az élen továbbra is Boris Pistorius védelmi miniszter áll.

 

Borítókép: Alice Weidel, a német ellenzéki Alternatíva Németországért párt társelnöke (Fotó: Koszticsák Szilárd)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Németországban is megkezdődött az advent…

Bayer Zsolt avatarja

Allahu akbar!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.