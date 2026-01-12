Bár jelenleg semmiféle párbeszéd nincs Havanna és Washington között, Kuba mindig is kész volt tárgyalni az Egyesült Államokkal az egyenlőség, a kölcsönös tisztelet és a nemzetközi jog alapján – szögezte le hétfőn a kubai államfő, egy nappal azután, hogy az amerikai elnök megegyezésre szólította fel a karibi országot.
Nincs párbeszéd Havanna és Washington között
Bár jelenleg nincs érdemi párbeszéd Havanna és Washington között, Kuba továbbra is nyitott a tárgyalásokra az Egyesült Államokkal. A kubai elnök hangsúlyozta, hogy a két ország jelenleg kizárólag migrációs kérdésekben áll technikai kapcsolatban. Donald Trump közben arról beszélt, hogy tárgyalások zajlanak, és Havannát mielőbbi megegyezésre szólította fel.
Miguel Díaz-Canel az X-en közölte: a két ország a jelen pillanatban csupán a migráció terén áll egymással „technikai kapcsolatban”, az erről szóló nemzetközi egyezmények alapján, amelyeket – mint aláhúzta – Havanna „szigorúan betart”.
Hozzátette: a történelem azt bizonyítja, hogy a két ország kapcsolatai akkor tudnak elmélyülni, ha az egymáshoz való viszonyuk „nem fenyegetésen és gazdasági kényszerítésen alapul”.
Donald Trump amerikai elnök vasárnap újságíróknak azt mondta, az Egyesült Államok „tárgyal Kubával”, és bár részletekre nem tért ki a megbeszéléseket illetően, hozzátette, hogy azok tartalmát „elég hamar meg fogják tudni”.
Hangsúlyozta továbbá, hogy Kuba többé nem jut venezuelai olajhoz, sem pénzhez, és felszólította Havannát, törekedjen megegyezésre Washingtonnal, „még mielőtt túl késő lesz”.
Trump üzent Kubának
Korábbi cikkünkben írtunk róla, hogy az amerikai elnök ultimátumot adott Kubának.
Kuba hosszú éveken át nagy mennyiségű OLAJON és Venezuelából származó PÉNZEN élt. Ennek most vége. NEM FOG TÖBB OLAJ SEM PÉNZ MENNI KUBÁBA – NULLA!
– fogalmazott Donald Trump.
Az amerikai elnök szerint véget értek a venezuelai olajra és pénzre épülő évek, és Havannának sürgősen döntenie kell, mielőtt súlyos következményekkel szembesül – írta az MTI.
Borítókép: Miguel Díaz-Canel kubai elnök (Fotó:AFP)
Ukrajna ballisztikus fegyverhez jut, Irán amerikai légicsapástól retteghet
Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Putyin magasabb fokozatra állítja az orosz gazdaságot?
Az orosz elnök a védelmi ipar fejlesztéséről tárgyalt.
Jaroslaw Kaczynski: Az Európai Unió megváltoztatására kell törekedni
Felszólalásában Kaczynski a lengyel patrióta tábor összefogását szorgalmazta.
Grönland a NATO-nak üzent
A szigetország határozottan elutasítja az Egyesült Államok területi igényeit.
Ukrajna ballisztikus fegyverhez jut, Irán amerikai légicsapástól retteghet
Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Putyin magasabb fokozatra állítja az orosz gazdaságot?
Az orosz elnök a védelmi ipar fejlesztéséről tárgyalt.
Jaroslaw Kaczynski: Az Európai Unió megváltoztatására kell törekedni
Felszólalásában Kaczynski a lengyel patrióta tábor összefogását szorgalmazta.
Grönland a NATO-nak üzent
A szigetország határozottan elutasítja az Egyesült Államok területi igényeit.
