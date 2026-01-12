Nincs párbeszéd Havanna és Washington között

Hozzátette: a történelem azt bizonyítja, hogy a két ország kapcsolatai akkor tudnak elmélyülni, ha az egymáshoz való viszonyuk „nem fenyegetésen és gazdasági kényszerítésen alapul”.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap újságíróknak azt mondta, az Egyesült Államok „tárgyal Kubával”, és bár részletekre nem tért ki a megbeszéléseket illetően, hozzátette, hogy azok tartalmát „elég hamar meg fogják tudni”.

Hangsúlyozta továbbá, hogy Kuba többé nem jut venezuelai olajhoz, sem pénzhez, és felszólította Havannát, törekedjen megegyezésre Washingtonnal, „még mielőtt túl késő lesz”.

Trump üzent Kubának

Kuba hosszú éveken át nagy mennyiségű OLAJON és Venezuelából származó PÉNZEN élt. Ennek most vége. NEM FOG TÖBB OLAJ SEM PÉNZ MENNI KUBÁBA – NULLA!

– fogalmazott Donald Trump.

Az amerikai elnök szerint véget értek a venezuelai olajra és pénzre épülő évek, és Havannának sürgősen döntenie kell, mielőtt súlyos következményekkel szembesül – írta az MTI.

Borítókép: Miguel Díaz-Canel kubai elnök (Fotó:AFP)