miguel díaz - canelEgyesült ÁllamokDonald Trump

Nincs párbeszéd Havanna és Washington között

Bár jelenleg nincs érdemi párbeszéd Havanna és Washington között, Kuba továbbra is nyitott a tárgyalásokra az Egyesült Államokkal. A kubai elnök hangsúlyozta, hogy a két ország jelenleg kizárólag migrációs kérdésekben áll technikai kapcsolatban. Donald Trump közben arról beszélt, hogy tárgyalások zajlanak, és Havannát mielőbbi megegyezésre szólította fel.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 22:54
Miguel Díaz-Canel kubai elnök
Miguel Díaz-Canel kubai elnök Forrás: AFP
Bár jelenleg semmiféle párbeszéd nincs Havanna és Washington között, Kuba mindig is kész volt tárgyalni az Egyesült Államokkal az egyenlőség, a kölcsönös tisztelet és a nemzetközi jog alapján – szögezte le hétfőn a kubai államfő, egy nappal azután, hogy az amerikai elnök megegyezésre szólította fel a karibi országot.

A kubai elnök szerint nincs párbeszéd Kuba és az Egyesült Államok között
A kubai elnök szerint nincs párbeszéd Kuba és az Egyesült Államok között Fotó: AFP

Miguel Díaz-Canel az X-en közölte: a két ország a jelen pillanatban csupán a migráció terén áll egymással „technikai kapcsolatban”, az erről szóló nemzetközi egyezmények alapján, amelyeket – mint aláhúzta – Havanna „szigorúan betart”.

Hozzátette: a történelem azt bizonyítja, hogy a két ország kapcsolatai akkor tudnak elmélyülni, ha az egymáshoz való viszonyuk „nem fenyegetésen és gazdasági kényszerítésen alapul”. 

Donald Trump amerikai elnök vasárnap újságíróknak azt mondta, az Egyesült Államok „tárgyal Kubával”, és bár részletekre nem tért ki a megbeszéléseket illetően, hozzátette, hogy azok tartalmát „elég hamar meg fogják tudni”.

Hangsúlyozta továbbá, hogy Kuba többé nem jut venezuelai olajhoz, sem pénzhez, és felszólította Havannát, törekedjen megegyezésre Washingtonnal, „még mielőtt túl késő lesz”.

Trump üzent Kubának

Korábbi cikkünkben írtunk róla, hogy az amerikai elnök ultimátumot adott Kubának. 

Kuba hosszú éveken át nagy mennyiségű OLAJON és Venezuelából származó PÉNZEN élt. Ennek most vége. NEM FOG TÖBB OLAJ SEM PÉNZ MENNI KUBÁBA – NULLA!

– fogalmazott Donald Trump.

Az amerikai elnök szerint véget értek a venezuelai olajra és pénzre épülő évek, és Havannának sürgősen döntenie kell, mielőtt súlyos következményekkel szembesül – írta az MTI.

Miguel Díaz-Canel kubai elnök

