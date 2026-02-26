Kiesett egy kisfiú egy ház kilencedik emeletéről, mégsem halt meg

Kiesett egy másfél éves kisfiú egy ház kilencedik emeletéről Szentpéterváron, de a járókelőknek sikerült egy kabáttal felfogniuk, mielőtt a földre zuhant volna – közölte a helyi mentőszolgálat csütörtökön. A baleset szerda délután történt.
„A gyereket kórházba szállították, ahol jelenleg az anyjával együtt van, állapota kielégítő” – számolt be a TASZSZ orosz állami hírügynökség az operatív szolgálatok közleményéről.
Úgy tudni, a fiú kinyitotta az ablakot és kiesett, miután édesanyja rövid időre elhagyta a lakást. A nő a második emeleten élő szomszédokhoz ment az ott vendégeskedő férjéért, amiről szólt az idősebb fiának, aki a szobájában számítógépén játszott. A kisebbik gyermek ekkor aludt. Egy idő után az idősebb fiú kiáltásokat hallott az utcáról, kinézett az ablakon, és amikor meglátta testvérét a szomszédos ablakpárkányon, berohant a szobába, de már nem tudta megakadályozni a balesetet.
A szentpétervári ügyészség sajtószolgálata azt közölte, hogy a hatóságok vizsgálják a baleset okait és körülményeit.
