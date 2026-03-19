Nem lassít európai terjeszkedésén ez a kínai autómárka, nálunk is nagy dobásra készülnek

A BYD a három évvel ezelőtti magyarországi induláskori három modelljéből álló kínálatát gyorsan felfejlesztette, jelenleg már nyolc elektromos és három plug-in hibrid modellel van jelen a piacon. Nem vesz vissza az európai terjeszkedés üteméből a kínai autógyártó. Hazánkban drasztikus növekedésre számítanak a BYD Hungary vezetői.

2026. 03. 19. 8:16
A kínai BYD egyik elektromosautó-üzeme Thaiföldön Fotó: TAKASHI ITODA Forrás: Yomiuri
A BYD kínai autómárka nem lassít az erőteljes európai terjeszkedés ütemén az idén: 35 országban kiépített több mint ezer egységből álló hálózatát kétezer fölé bővítené az év végéig, Magyarországon pedig a tavalyi 14-ről 30-ra növelné a márkakereskedések számát, lefedve ezzel a piacot – tájékoztattak a a BYD Hungary vezetői.

Rényi-Vámos Ádám országigazgató ismertetése szerint 

a BYD jól kezdte az idei évet, az első két hónap alatt az értékesítés 84,6 százalékkal bővült éves összehasonlításban. A Datahouse adatai szerint 2026. január-februárban 464 új BYD kelt el a magyarországi újautó-piacon. 

Ez a személyautók és kishaszonjárművek egyesített piacán 2,44 százalékos részesedést biztosít a márkának. A tisztán elektromos járművek szegmensében az idei első két hónapban több mint 300 járművet adtak el, a BYD részesedése ebben a kategóriában már 18 százalékra nőtt Magyarországon a 2025. végi 16 százalékról.

Az országigazgató jelezte, hogy a márka immár az első helyen áll a kívülről tölthető járművek szegmensében és a tisztán elektromos kishaszonjárművek kategóriájában is.

A BYD a 2023. évi magyarországi induláskori, három modelljéből álló kínálatát gyorsan felfejlesztette, jelenleg már nyolc elektromos és három plug-in hibrid modellel van jelen a piacon. 

A márka értékesítésében erősebb a magánvevők aránya, a flottavásárlás 40-50 százalékot tesz ki.

Rényi-Vámos Ádám drasztikus növekedésre is esélyt lát az idei évre, célként jelölte meg, hogy a márka bekerüljön a Magyarországon legnépszerűbb öt-hat márka közé, ami hétezer feletti darabszám eladását feltételezi a 2025. évi 2499 jármű után. Az országigazgató szerint a terv teljesülése nagyban függ attól, hogy milyen ütemben tudnak megnyílni az év során az új márkapontok.

A 2003-ban alapított BYD Auto a kínai BYD multinacionális csúcstechnológiai vállalat autóipari leányvállalata, amely a tisztán elektromos és plug-in hibrid járművek fejlesztésére összpontosít. A cég több milliárd eurós beruházással autógyárat létesít Szegeden, ahol az idei első negyedévben megkezdődtek a gyártáspróbák, és a 2. negyedévben elindulhat a sorozatgyártás.

