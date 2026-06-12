forintmnbeurótrumpfed

Ötéves csúcsokat döntöget a forint, egy meglepő tényező is erősíti

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Öt éve nem látott erős szinteken mozog a magyar deviza. Továbbra is mindenki forintot akar, a hazai fizetőeszköznek a kiszivárgott az amerikai–iráni megállapodás híre is jót tesz.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 13:43
Fotó: Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bloomberg emlékeztet: a forint az áprilisi választások óta összességében már közel 4 százalékot erősödött az euróval szemben, és az iráni békeremények tovább csökkentik a magyar eszközökhöz kapcsolódó kockázati felárat. Erre reagált a Citigroup is: a bank pénteken módosította a magyar állampapírokra vonatkozó ajánlását, és megszüntette a devizafedezeti pozícióját. Dirk Willer vezette elemzői csapatuk közleményében azt írták, hogy a Fed várható lazább monetáris politikája és az iráni megállapodás egyre valószínűbb megkötése együttesen csökkenti a forintban tartott magyar kötvények kockázatát.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekSoros György

Soros György elégedetten hátradőlhet

Horváth József avatarja

Az összes fenyegető kihívás közül, amellyel az európai nemzetek szembesülnek, nincs sürgetőbb a tömeges migrációnál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.