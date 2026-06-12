A Bloomberg emlékeztet: a forint az áprilisi választások óta összességében már közel 4 százalékot erősödött az euróval szemben, és az iráni békeremények tovább csökkentik a magyar eszközökhöz kapcsolódó kockázati felárat. Erre reagált a Citigroup is: a bank pénteken módosította a magyar állampapírokra vonatkozó ajánlását, és megszüntette a devizafedezeti pozícióját. Dirk Willer vezette elemzői csapatuk közleményében azt írták, hogy a Fed várható lazább monetáris politikája és az iráni megállapodás egyre valószínűbb megkötése együttesen csökkenti a forintban tartott magyar kötvények kockázatát.
Ötéves csúcsokat döntöget a forint, egy meglepő tényező is erősíti
Öt éve nem látott erős szinteken mozog a magyar deviza. Továbbra is mindenki forintot akar, a hazai fizetőeszköznek a kiszivárgott az amerikai–iráni megállapodás híre is jót tesz.
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