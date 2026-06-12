Kémteknősök és kémhalak – új hírszerzési módszer terjed?

A tárca szerint ezek az alacsony költségű és nehezen észlelhető eszközök különösen nagy kihívást jelentenek a biztonsági szervek számára. A közlemény szerint a nyílt tengeren működő eszközök esetében gyakran nehéz megállapítani azok eredetét és üzemeltetőit, ami megnehezíti a felelősségre vonást is.

A kínai minisztérium arra kérte a kutatóintézeteket, a hajótulajdonosokat és a halászokat, hogy fokozott óvatossággal kezeljék a külföldről származó berendezéseket, valamint jelentsék a hatóságoknak az ismeretlen bójákat és egyéb gyanús eszközöket.

A közlemény egy korábbi esetet is felidézett, amikor egy kínai halász egy általa kémhalnak nevezett, gyanús szerkezetet talált a tengerben, amelyet végül átadott a hatóságoknak.

A kínai állambiztonsági minisztérium szerint a tengeri biztonság a nemzetbiztonság egyik kulcsfontosságú eleme, ezért a tengeri hírszerzési tevékenységek elleni fellépést tovább erősítik.

Borítókép: Kínai zászló (Fotó: AFP)