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Kémteknősök és kémhalak – új hírszerzési módszer terjed?

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A tengeri hírszerzés új módszereire figyelmeztetett pénteken a kínai állambiztonsági minisztérium. A tárca szerint egyes külföldi szervezetek felderítőbójákat, pilóta nélküli vízijárműveket, valamint úgynevezett kémteknősöket és kémhalakat is felhasználhatnak érzékeny adatok gyűjtésére.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 12. 22:49
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A tárca szerint ezek az alacsony költségű és nehezen észlelhető eszközök különösen nagy kihívást jelentenek a biztonsági szervek számára. A közlemény szerint a nyílt tengeren működő eszközök esetében gyakran nehéz megállapítani azok eredetét és üzemeltetőit, ami megnehezíti a felelősségre vonást is.

A kínai minisztérium arra kérte a kutatóintézeteket, a hajótulajdonosokat és a halászokat, hogy fokozott óvatossággal kezeljék a külföldről származó berendezéseket, valamint jelentsék a hatóságoknak az ismeretlen bójákat és egyéb gyanús eszközöket.

A közlemény egy korábbi esetet is felidézett, amikor egy kínai halász egy általa kémhalnak nevezett, gyanús szerkezetet talált a tengerben, amelyet végül átadott a hatóságoknak.

A kínai állambiztonsági minisztérium szerint a tengeri biztonság a nemzetbiztonság egyik kulcsfontosságú eleme, ezért a tengeri hírszerzési tevékenységek elleni fellépést tovább erősítik.

Borítókép: Kínai zászló (Fotó: AFP)

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